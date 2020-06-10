Boffi｜De Padova Studio 意式優雅讓簡約美學融入生活

意大利設計的基因中，流淌着藝術與創造力。傳統與現代的融合，造就了獨特的意式優雅和時尚，讓全世界都為其設計着迷，更鍾情於意大利的家具設計和優雅生活方式。意大利知名廚櫃及浴室品牌Boffi追求簡約的美學，更把對生活的美好追求帶到香港，香港新旗艦店Boffi｜De Padova Studio已於去年11月正式開幕。

Boffi創始於1934年，由手藝精湛的工匠大師Piero Boffi創立，專注於對靈感和品質的汲取，繼承意大利獨有的「匠心」手工情懷，透過與極具代表性和優秀的建築師和設計師合作，致力研發更高水準的設計方程式和高端的科技，每個細節的設計和造工亦是一絲不苟。

一絲不苟 體會頂級奢華家居

時至今日，Boffi已成為國際知名的廚櫃及浴室品牌，在意大利設計領域裏享譽盛名。在業界獨當一面的Boffi更收購了家具設計公司De Padova、MA/U Studio和室內空間間格系統ADL，致力打造一個完美整合和互補的卓越設計平台，從浴室到睡房以至家居收納、從廚房到家具配件，每個細節的設計和造工都是一絲不苟，帶來頂級的奢華家居體驗。

在設計理念、產品創新和生產工藝方面，Boffi均是業內最頂尖的品牌之一，據說客戶層更涉獵時尚設計大師Giorgio Armani、國際巨星麥當娜、英國及丹麥王室成員等。Boffi之所以受到各界名流喜愛，定必有它的獨特之處。Boffi行政總裁Roberto Gavazzi指，品牌在設計業界擁有85年的悠長歷史，在歷史的進程中結合經典雋永和創新的設計風格，讓他們成為市場上的領導者。

一站式服務 打造獨特生活風格

發展成為擁有創新設計的世界知名品牌並不容易，需要一直為家居空間的整體融合提供了更多的可能性。業務開始時，Boffi只涵蓋廚房、浴室和衣櫃設計，後來品牌致力於打造家居整體解決方案，不斷吸納更多合作夥伴，尋求外觀精美的設計和創新技術。

「現在，我們不再是營運單一業務的公司，而是在室內設計中扮演着對各種空間進行建構和改造的重要角色。」Roberto續表示，Boffi不只是一間品牌公司，不是單一推銷美觀且設計精良的家具配件，而是由數個品牌結合而成，與眾多國際著名建築師和設計師如Zaha Hadid和Patricia Urquiola等合作，從廚房、浴室、衣櫃、客廳，再到臥室等空間，為顧客提出概念和定制合適的解決方案，打造他們理想的生活風格。

顯然，品牌希望被視為家居解決方案提供商，而不只是家具的銷售商。對於Boffi和De Padova來說，前者提倡簡約理念，後者重視永恆設計，兩者和諧地融合一起，所提供的解決方案提倡現代與歷久不衰的可持續設計理念。就是這概念，使品牌受到讚賞，在意大利設計界享有盛譽。

獨立個體 從品味中定義自己

你會如何為生活品味下定義？很多書告訴人們應當如何裝扮和活得「有品味」，而事實上，很多人卻容易把不合適的東西錯配在自己的身上和身邊的環境，無法真正地彰顯「我是誰」。

在Roberto的角度而言，每個人都是獨一無二的，「品味便是正確和合理地將事物組合在一起。」他續說，即使擁有外觀漂亮獨特的物件，若然不知道為何把它們放在一起，這樣一來亦是無甚意義。

「我們的業務便是有能力把截然不同的東西放在一起，把它們詮釋和創造成適合客戶的品味家居，營造一種專屬於他們的空間，使他們完全沉浸在家中所設計的氛圍當中。」

彰顯品味 追求美好生活

如果說世界上不同地域與文化的人們有甚麼共同的美好追求，那一定是愛與生活。人們生活品質不斷提高，居家空間和家具設計所承載的意義也愈來愈豐富，體現人們對於生活品位的個性與追求。

找到想要的設計風格並不困難，但怎樣才能打造家的感覺？Roberto坦言，一切必須貼切合心意，才符合家的定義。「家是一個可以讓你完全做自己的地方，家裏的環境應該配合你的身份，因此設計和配件應該讓你盡可能感到放鬆以及舒適，這就是我們的業務要營造一種在家的氛圍的原因。」

身為Boffi行政總裁的Roberto當然懂得享受生活。他很喜歡把時間都花在由Boffi設計打造的家裏，閒時亦會在家中2樓的漂亮露台欣賞景色，放鬆身心，把時間花在享受天倫之樂上。這對現時的他來說，已足夠美好。

新店開幕 將卓越帶到香港

為把意大利風格表現得淋漓盡致，追求更卓越的產品質素，Boffi於2015年與De Padova合併，香港較早前開幕的全新銅鑼灣旗艦店Boffi｜De Padova Studio陳列多款蜚聲國際的建築師和設計師的廚房作品，包括Norbert Wangen、Luigi Massoni和Piero Lissoni。

開幕當天，除了有Roberto出席主持開幕儀式，親自介紹各種Boffi引以為傲的先進產品外，更邀請到Kitchen Infinity行政總裁Sandra Wong、意大利駐香港總領事館副總領事Clemente Contestabile、國際商會總經理Anna Romagnoli攜手慶祝位於銅鑼灣利園三期的新旗艦店開幕。

Roberto在見證這個重要一刻時更感言︰「我們與業界專家Kitchen Infinity的合作一直相當成功。Boffi｜De Padova Studio結合Boffi和De Padova領導業界的專業技術，以及多位當代設計大師的智慧和美學。我們很期待把這些創新概念帶到香港每個追求品味的家居環境中去。」Boffi、De Padova、MA / U Studio和ADL共同提供了完整的生活體驗，致力於為住宅創造獨特和量身定制的解決方案。

Roberto認為香港是大都市，生活模式與紐約和倫敦相似，而品牌深受這些時尚且繁忙的都市人喜愛，因此他深信品牌亦能在香港經營得很好。最後，對於Boffi｜De Padova Studio開幕，他許下期望：「當人們走進銅鑼灣旗艦店時，能感受這裏舒適、愉悅的氣氛。」

▲ Roberto Gavazzi期待把品牌創新的概念帶到香港，為每個追求品味的人打造個人化的家居。

▲ （左起）意大利駐香港總領事館副總領事Clemente Contestabile、Boffi行政總裁Roberto Gavazzi、Kitchen Infinity行政總裁Sandra Wong及國際商會總經理Anna Romagnoli為Boffi｜De Padova Studio開幕祝酒。

▲ De Padova的Flying Landscape是意大利建築及設計師Piero Lissoni的傑作。與他以往的設計相比，Flying Landscape改變了其設計外觀，輕薄的坐墊、輕盈的結構和高腳沙發，配以雲石面或實木色的小茶几，是現代家居的最佳的配搭，流露簡約綫條美。

滙聚設計精粹 打造悠然入廚生活

多年來打造頂級廚房設計的Boffi，與多個全球著名的建築師和設計師合作，打造完美融合功能性和現代設計的產品。

設計師Norbert Wangen設計的Boffi "K"系列，當中設計K6將美與功能性蘊藏在一個立方體內，把不鏽鋼的工作空間收納在滑動式枱面下，使廚房搖身變成雅緻的餐桌。今天，K6採用天然的榆木作為滑動式枱面的建築材料，與不鏽鋼的工作空間形成一剛一柔的強烈對比淡雅色調，為生活空間帶來溫暖柔和的感覺。

另一設計XILA，由意大利著名設計師和建築師Luigi Massoni設計，他擅長把優質細節總是埋藏在日常生活裏，其革新設計在廚房領域中名垂青史。1972年，Boffi的XILA是第一個以無手柄設計面世的廚房，打造出獨一無二和雋永的廚房。在2012年和2013年，廚房還添加了新的物料，分別是天然石的工作台面桌和櫃門、還有鋁材的櫃門，色調和諧別致，讓人在這新穎的廚房體會生活的悠然。

Boffi｜De Padova Studio

地址：香港銅鑼灣新寧道1號利園三期301-310號舖

電話：2868 1134