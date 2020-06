▲ 200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光

港元美元聯繫匯率再受外來挑戰。美國沽空投資者巴斯(Kyle Bass)據報大手押注聯繫匯率崩潰,買入港元下跌期權,槓桿比率高達200倍。意味巴斯要不是大賺一筆,就很可能會輸清光。彭博社指出,做空港元這投資行動,在30多年來都令沽空投機者引火燒身(burned bearish speculators for more than three decades),包括索羅斯。香港特區政府過去亦多次表明,有力捍衛港元幣值和聯繫匯率。

彭博社引述消息人士報道,資產管理公司Hayman Capital Management創辦人巴斯設立新基金,以「要不盡贏,要不全輸」(all-or-nothing)方式,押注港元美元聯繫匯率制度崩潰。

據悉,基金名為Hayman Hong Kong Opportunities Fund,會以200倍槓桿操作買入港元下跌期權。基金向投資者宣傳,如港元貶值40%,他們會有64倍回報。但假如聯繫匯率在18個月後依然健在,基金即會損失所有資金。消息未有交代基金目前有多少錢,巴斯拒絕評論。

港區國安法近期引起國際關注,巴斯向來對北京持批評態度。他2008年曾準確押注美國次按危機爆發,但隨後在對賭日本國債和中國人民幣大跌中都損手收場。

投資市場向來普遍相信港元聯繫匯率制度穩健。彭博社數據顯示,市場預期港元在未來12個月,跌穿7.9兌1美元機會只有6%。報道稱,押注港元下跌一直好比買彩票,參與者習慣付出小部分資金,寄望獲得不成比例回報,但實現機會卻非常微。

聯繫匯率1983年實施以來,港元幣值一直穩定維持於7.75至7.85兌1美元水平。「大鱷」索羅斯(George Soros)1997年借亞洲金融風暴之機,嘗試做空港元也失敗收場,遭港府入市擊退。

全國人大5月推動港區國安法後,資金繼續流入香港股市;港元匯率不跌反升,迫近7.75強方兌換保證水平,香港金管局近月入市放售了超過400億港元,以保持港元幣值處於聯繫匯率區間水平。

金管局外匯儲備規模超過4,400億美元。財政司司長陳茂波近日重申,香港有能力捍衛聯繫匯率,而香港與人民銀行亦有貨幣互換協議,就算美國制裁香港,內地有需要時亦可為香港提供美元流動性。

