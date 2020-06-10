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【LV9折】LVMH旗下電商網站24S「SALE」　終年不打折的LV現時9折（附教學）

金融經濟 10:43 2020/06/10

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LV在官方網購網站24S推9折優惠。

長年堅持不打折的LV（Louis Vuitton）史無前例打折9折，而該優惠只限LVMH集團電商網站24S（已附鏈接），綫下門店暫未有見折扣活動。在24S 的LV專區購買LV產品包括手袋、服飾等，消費滿200歐元以上，即可在結賬時候使用優惠碼「10FIRST」，享受9折優惠。另外，24S網站滿200歐元全球免郵。

從未進駐任何電商平台的Louis Vuitton，在今日稍早時候宣布入駐24S，目前上架商品雖然不如其他品牌多樣，但其亦帶來「誠意」-- 折扣優惠。該網站正在做「SALE」活動，除LV之外，GUCCI、LOEWE、Marni、Fendi等奢侈品牌也有折扣優惠，低至4折起。

24S為LVMH集團旗下百貨樂蓬馬歇百貨（Le Bon Marché）在2017年成立的電商網站，入駐品牌包括Dior、Celine、BALENCIAGA等奢侈品牌。

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