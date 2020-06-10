  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

哈佛獲數據或證疫情始自去年夏末　華春瑩：出奇的荒謬

環球政經 11:12 2020/06/10

分享：

近日美國哈佛醫學院發表報告，研究人員從商業衛星圖片發現，由去年夏末至秋初，中國湖北武漢多間主要醫院外的交通流量激增，研究小姐亦發現內地搜尋網站百度，在同一期間，網上關於咳嗽、肚瀉脗合新冠肺炎病徵的搜索量亦增加。

相關報道：哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末

中國外交部發言人華春瑩於昨日（9日）回應指，對於哈佛醫學院發表報告感到出奇荒謬。華春瑩指，雖沒有看過該篇論文，「我覺得如果僅從交通車流量等一些表象來得出這個結論，實在是出奇的荒謬。」她又指，曾看過類似報道，有相關公司引用交通道路等方面的部分現象得出病毒源頭，但後快就被證實這所謂的數據都是漏洞百出，形容「完全站不住腳」。

相關報道：無病症患者傳播屬罕見？　世衛轉口澄清

華春瑩又回應指，哈佛醫學院雖是頂尖，但國際上還有更多頂尖醫學家、疾控專家，發表自己的觀點。她指自己不是科學家、醫學專家，沒有資格去評判，但以常人角度實在難以相信，以交通車流量來得出關於病毒的結論。

華春瑩強調，中、美以至國際社會都面對戰勝疫情的共同任務，需要團結一心。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先

武漢 交通 中國外交部 華春瑩 疫情 外交 新冠肺炎疫情 咳嗽

上一篇文章

【大行點睇】國泰升幅大縮仲撈唔撈？　三大行睇淡齊降目標價

下一篇文章

【宏觀中國】需求尚未恢復　CPI重回2字頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛