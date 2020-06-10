哈佛獲數據或證疫情始自去年夏末　華春瑩：出奇的荒謬

近日美國哈佛醫學院發表報告，研究人員從商業衛星圖片發現，由去年夏末至秋初，中國湖北武漢多間主要醫院外的交通流量激增，研究小姐亦發現內地搜尋網站百度，在同一期間，網上關於咳嗽、肚瀉脗合新冠肺炎病徵的搜索量亦增加。

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中國外交部發言人華春瑩於昨日（9日）回應指，對於哈佛醫學院發表報告感到出奇荒謬。華春瑩指，雖沒有看過該篇論文，「我覺得如果僅從交通車流量等一些表象來得出這個結論，實在是出奇的荒謬。」她又指，曾看過類似報道，有相關公司引用交通道路等方面的部分現象得出病毒源頭，但後快就被證實這所謂的數據都是漏洞百出，形容「完全站不住腳」。

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華春瑩又回應指，哈佛醫學院雖是頂尖，但國際上還有更多頂尖醫學家、疾控專家，發表自己的觀點。她指自己不是科學家、醫學專家，沒有資格去評判，但以常人角度實在難以相信，以交通車流量來得出關於病毒的結論。

華春瑩強調，中、美以至國際社會都面對戰勝疫情的共同任務，需要團結一心。

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