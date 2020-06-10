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【港區國安法】滙豐渣打股東Aviva 不滿兩行未知細節即支持港區國安法　

金融經濟 10:37 2020/06/10

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滙豐、渣打支持港區國安法後，在英美惹來不少批評。

中央從國家層面制定港區國安法，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 相繼表態支持後，在英美惹起不少批評。總部於倫敦、滙豐渣打前20大股東Aviva Investors 投資總監David Cumming發聲明，對滙豐、渣打支持立法感不安，批評兩行在未清楚港區國安法詳細內容和執行細，就已經表態。

Cumming 表示，「如果企業作出政治聲明，他們就必須接受隨之而來的企業責任」，認為若日後發生國安法傷害香港自由的情況，外界會預期滙豐渣打都會發聲。

滙豐未表態前，曾遭香港政治人物、內地官媒登文批評，其後香港上海匯豐銀行副主席王冬勝親自到街站，簽署認同港區國安法，並指制定國安法是正確方向。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最新形容滙豐做法「卑躬屈膝（corporate kowtow）」，將從北京得到甚少回報。

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香港股票 王冬勝 國安法 港區國安法 滙豐控股（00005）

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