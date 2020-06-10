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【宏觀中國】需求尚未恢復　CPI重回2字頭

股樓投資 10:58 2020/06/10

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中國疫情形勢趨穩定，復工復產有序推進，供應端的恢復情況較佳，惟最新的CPI數據顯示，5月上漲2.4%，重回「2」字頭，主要因需求端尚未恢復，導致個別商品出現價格漲幅回落的現象，猶以食品價格較為顯著。

相關文章：【宏觀中國】做好四大對冲　中國財政擴張超11萬億

國家統計局公布，5月CPI同比上漲2.4%，漲幅比上月回落0.9個百分點，其中食品價格上漲10.6%，升幅回落4.2個百分點，而豬肉價格的漲幅更回落了15.2個百分點。究其原因，生豬產能進一步恢復，豬肉供應持續增加，同時各地自產蔬菜也大量上市，令供應量增速快於需求，多少也反映經濟前景不佳，浮現失業或開工不足的問題，於是居民勒緊褲帶，審慎消費，至於需求恢復未如理想，會否反過來影響供應端的生產，有待觀察。

相關文章：【宏觀中國】綜合優勢強 商務部：中國無外資撤離、產業鏈外遷

正如上述，復產相關順利，導致PPI的降幅有所收窄，5月同比下降3.7%，而環比下跌0.4%，降幅比上月收窄0.9個百分點，反映工業需求改善。最明顯，國際油價回升，令石油相關行業價格降幅收窄。另外，有色金屬冶煉和壓延加工價格由跌轉升，環比上漲1.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格亦環比由降轉平，可見建築業和製造業的需求回暖。

相關文章：【宏觀中國】需求不振　豬肉價仲有得跌

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撰文 : 林衛

豬肉 中國 PPI CPI 中國市場

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