【蘋果WWDC】指Intel晶片性能進步慢　傳Mac將改用自研晶片

▲ 有傳蘋果將於WWDC宣布，Mac將放棄Intel晶片，轉而採用自家研發的ARM架構處理器晶片，並會應用於Mac上。

蘋果（Apple）年度全球開發商大會（WWDC 2020）將於本月舉行。除了一眾果迷期待的iOS 14外，近日有外媒爆出，本屆WWDC的亮點將會落於蘋果電腦Mac上。有傳蘋果將於會上宣布，Mac將放棄Intel晶片，轉而採用自家研發的ARM架構處理器晶片，並會應用於Mac上。

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據彭博報道指，知情人士透露蘋果已打算捨棄長期合作的Intel，開發自家的3款ARM架構的Mac處理器，並將計畫命名為「Kalamata」。而蘋果亦打算在WWDC上公開相關消息，宣布在2021年推出首款採用自家ARM架構晶片的Mac。彭博又指，蘋果選擇提早公開的原因，是讓開發者能提前為軟件進行優化及轉移。

此外，彭博稱蘋果加快推動計畫，是因為Intel晶片性能提升速度不如預期，性能進步放緩。蘋果認為自家研發的處理器都能夠足以取代；並怕若繼續採用Intel晶片，可能影響產品未來的競爭力。

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責任編輯：曾曉汶

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