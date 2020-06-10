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【瑞幸造假】陸正耀辭任神州租車主席 於神州優車持股亦遭凍結（第二版）

金融經濟 20:51 2020/06/10

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神州租車最新宣佈，陸正耀正式辭任主席及行執行董事職務。

神州租車 （00699） 公布，陸正耀為將更多時間投入在神州優車（新三板：838006）的履職工作及其他業務，辭任公司董事會主席及非執行董事，自6月9日生效。另方面，陸正耀所持有的10%神州優車股份亦遭到凍結。

神州租車在港交所的公告中指出，根據集團與若干貸款人所訂融資協議條款，若陸正耀不再為公司董事，貸款人可宣佈貸款項下的未償還本金、應計利息及其他應付金額立即到期應付。目前有關貸款的未償還本金總額約1.68億美元，公司尚未接獲貸款人要求立即償還貸款的任何要求，管理層目前正獲取貸款人的豁免。

神州優車股份遭凍結

神州優車公告，陸正耀所持2.7億股股份被北京市第一中級人民法院司法凍結，佔公司總股本約10%。其中有大約1.6億股凍結期至2023年4月8日；另外1.1億股凍結期至2023年4月27日。

陸正耀捲入瑞幸咖啡（美：LK）財務造假。內地媒體日前報道，監管當局已經掌握陸正耀參與財務造假的指令性電子郵件，陸正耀可能面臨刑事追責。

神州租車股價收報2.31元，升10%。

（第二版新增神州優車公告）

相關文章：

【瑞幸造假】瑞幸咖啡董事長陸正耀涉財務造假或被起訴

陸正耀據報考慮辭去神州租車董事長一職 與瑞幸咖啡劃清界線

編輯：陳健婷、侯景成

香港股票 瑞幸咖啡（美：LK） 神州租車（00699）

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