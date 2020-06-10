  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 11:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網易IPO】1手中籤率8% 認購4500股穩獲1手（附分配結果）

股樓投資 09:54 2020/06/10

分享：

熱爆新股網易今日公布招股結果，合共有逾37萬人參與認購，最終超額認購360倍。一手中籤率僅得8%，要認購45手即4,500股才可穩獲一手。另共有89人認購257.5萬股股分（即俗稱「頂頭槌」），可獲分配15,000股份。（IPO分配結果

相關文章：【網易IPO】傳不滿遊戲新系統　網易玩家擬於上市當日抗議

招股定價為每股123元，由於公開認購超額倍數逾20倍，按回撥機制，IPO發售股份最終數目增至2,058萬股，佔新股總發行額的12%。

綢易美國ADS股價在昨晚延長交易時段收報412美元（約3,205港元），按1股ADS相等於25股港股計，即網易股價約128.2元，較IPO定價高出4%，不計手續費每手可賺約500元。

相關文章：【網易IPO】潮流興網紅經濟　網易創辦人丁磊「首秀」直播帶貨

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李兆明

香港股票 網易－S（09999） IPO

上一篇文章

【港股開市】恒指連續第8日高開　國泰復牌急升兩成後升幅近報銷

下一篇文章

【中美經濟】疫情令全球失178萬億　基金巨頭達利奧：「不要堅持傳統投資」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛