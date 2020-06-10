【網易IPO】1手中籤率8% 認購4500股穩獲1手（附分配結果）

熱爆新股網易今日公布招股結果，合共有逾37萬人參與認購，最終超額認購360倍。一手中籤率僅得8%，要認購45手即4,500股才可穩獲一手。另共有89人認購257.5萬股股分（即俗稱「頂頭槌」），可獲分配15,000股份。（IPO分配結果）

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招股定價為每股123元，由於公開認購超額倍數逾20倍，按回撥機制，IPO發售股份最終數目增至2,058萬股，佔新股總發行額的12%。

綢易美國ADS股價在昨晚延長交易時段收報412美元（約3,205港元），按1股ADS相等於25股港股計，即網易股價約128.2元，較IPO定價高出4%，不計手續費每手可賺約500元。

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