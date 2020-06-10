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無病症患者傳播屬罕見？　世衛轉口澄清

環球政經 10:25 2020/06/10

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新冠肺炎疫情持續，世界衛生組織（WHO）有官員周一（8日）表示，無症狀患者造成的傳播是「非常罕見」。在周二（9日）時，世衛流行病學家MariaVan Kerkhove發表聲明澄清，「非常罕見」是指有關研究的數量，而非病毒本身的傳染情形。

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MariaVan Kerkhove於周一表示，在很多國家有進行感染追蹤辨識，當中未發現無症狀感染患者有進一步傳播跡象，稱病毒透過無症狀患者傳播屬「非常罕見」。「無症狀患者實際上會傳染給第二個人，這種情況仍然很少見。」（It still appears to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual）。

此說法遭不少專家質疑，認為有機會對各國政府造成誤會。Maria Van Kerkhove在周二澄清，指她早前的言論或引起誤解，並澄清她當時指的只是涉及少量無感染症狀的追蹤者，目前尚不清楚患上新冠肺炎的無症狀病患者在人群中傳播可能性有多高。她強調周一的說法是回答記者會上的問題，不屬於WHO的聲明。

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