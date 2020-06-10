【新冠肺炎】Amazon計劃建立診斷實驗室　為倉庫員工檢測

Amazon倉庫幾次爆發有員工確診後，公司正在加強其計劃，以對配送中心工作人員進行新冠肺炎病毒檢測。有3名知情人事透露，公司計劃每隔兩周會對大部分的倉庫員工進行病毒測試。

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據CNBC報道，Amazon或於夏季對逾百萬名員工進行測試。Amazon行政總裁Jeff Bezos於4月時曾表示，希望可以對員工進行恆常檢測，包括無病症的員工。自美國多地爆發新冠肺炎後，Amazon已開始加強對倉庫員工的檢測。公司希望透過加強檢測，以阻止病毒傳播。

公司亦早前表示，將把第二季度預期利潤40億美元投資到新冠肺炎的應用中，並用1億美元用於病毒測試中。此外，據知情人士表示，公司又計劃在加州及肯塔基州等幾個地點中開設獨立診斷實驗室。這些實驗室會分析有關接受檢測者對病毒呈陽性或是呈陰性的樣本。值得留意的是，Amazon一直有意發展醫學診斷領域。

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Amazon發言人亦向CNBC證實已在好幾個物流中心啟動測試試點項目，但就拒絕說明在哪些地方進行測試。「我們已開始第一次小規模測試試驗，雖然尚不清楚該如何發展，但我們仍然認為值得嘗試。」

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