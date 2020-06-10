【港股市況】恒生指數開市升121點　國泰升幅急收窄阿里破頂（不斷更新）

▲ 納指昨夜創新高，恆指夜期微升4點。

【09：54】內地上月通脹2.4%，低於預期並創14月低位。上月食品價格上升10.6%，非食品價格上升0.4%。

【09：48】永達汽車 （03669） 宣布，按先舊後新配售1.2億股，每股作價8.29元，較昨日收市價8.96元折讓7.48%，公司股價曾跌半成，低見8.5元，最新報8.76元，跌逾2%。

【09：43】網易（上市編號：09999）超購近360倍，1手中籤率僅8%。本港新經濟股普遍向上，美團 （03690） 升逾3%，報156.6元；阿里巴巴 （09988） 最新升1.6%，報215.8元，盤中高見216.2元；騰訊 （00700） 升0.7%，報437.2元。

【09：39】滙豐 （00005） 遭美國國務卿蓬佩奧點名批評，現跌逾1%，報39.9元；渣打 （02888） 則升0.1%，報44.2元。

【09：36】國泰開市後升幅收窄，至9時33分，國泰新報9.5元，升7.9%，成交9700萬元。至9時36分，國泰升幅再收窄至4.2%，成交急增至1.43億元。。

【09：22】恒生指數競價時段升121點，至25179點，國泰 （00293） 開市大升19%。

【09：14】道指周二收市跌300點或1.1%，納指升29點，收報9953點，即市一度高見10002.5點。恒指夜期升4點，收報24871點，低水186點。

6月期指高開123點，報24990點；7月期指高開116點，24802點。

【09：13】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 表態支持港區國安法後，美卿蓬佩奧批評滙豐對內地卑躬屈膝，只能換來微小的回報。

【09：10】金管局今晨為本輪第14度接錢，承接3.43億美元沽盤，向市場注資26.58億港元。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元 金管局今晨再注入26.58億港元