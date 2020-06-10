  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 11:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒生指數跌轉升重上25100點　騰訊升逾2%撑市《王者榮耀》上月收入大增（不斷更新）

金融經濟 11:25 2020/06/10

分享：

納指昨夜創新高，恆指夜期微升4點。

【11：20】港股跌轉升，重上25100點水平。騰訊 （00700） 升逾2%撑市。Sensor Tower發表報告指，騰訊旗下《王者榮耀》5月收入按年增42%、按月增31%，創遊戲上市4年來的最大增幅，並帶動騰訊手機遊戲收入按月升15%。

另外，中手游 （00306） 升近9%，最新報2.99元，盤中高見3.05元，成交額9604萬元。

【10：52】恒指倒跌，現跌約40點，險守2萬5關。

【10：38】中芯 （00981） 股價跌逾4%，報18.62元，成交額18.49億元。

【10：24】ATM股價升幅擴大，騰訊 （00700） 現升逾2%，報443元；美團 （03690） 亦升2%，報154.6元；阿里巴巴 （09988） 現升1.7%，報216元。另外，港交所 （00388） 最新報295.6元，升1.7%。

【10：09】證監會將就《房地產投資信託基金守則》的建議修訂展開為期兩個月的諮詢 ，為本港房地產投資信託基金（REITs）在進行投資時提供更大靈活性為目的。

領展 （00823） 現升逾2%，最新報69.95元，盤中高見70元；但其他房託股價向下，置富 （00778） 現跌0.4%、泓富 （00808） 現跌0.8%、富豪 （01881） 現跌1.6%、冠君 （02778） 現跌1%。

【10：03】中國飛鶴 （06186） 開市前錄大手成交，最新升逾2.3%，報14.54元，成交額4.45億元。蒙牛 （02319） 昨發盈警仍照升半成，現最新升0.8%，報31.05元。

【09：54】內地上月通脹2.4%，低於預期並創14月低位。上月食品價格上升10.6%，非食品價格上升0.4%，消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲1.0%。1至5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲4.1%。

【09：48】永達汽車 （03669） 宣布，按先舊後新配售1.2億股，每股作價8.29元，較昨日收市價8.96元折讓7.48%，公司股價曾跌半成，低見8.5元，最新報8.76元，跌逾2%。

【09：43】網易（上市編號：09999）超購近360倍，1手中籤率僅8%。本港新經濟股普遍向上，美團 （03690） 升逾3%，報156.6元；阿里巴巴 （09988） 最新升1.6%，報215.8元，盤中高見216.2元；騰訊 （00700） 升0.7%，報437.2元。

【09：39】滙豐 （00005） 遭美國國務卿蓬佩奧點名批評，現跌逾1%，報39.9元；渣打 （02888） 則升0.1%，報44.2元。

【09：36】國泰開市後升幅收窄，至9時33分，國泰新報9.5元，升7.9%，成交9700萬元。至9時36分，國泰升幅再收窄至4.2%，成交急增至1.43億元。。

【09：22】恒生指數競價時段升121點，至25179點，國泰 （00293） 開市大升19%。

【09：14】道指周二收市跌300點或1.1%，納指升29點，收報9953點，即市一度高見10002.5點。恒指夜期升4點，收報24871點，低水186點。

6月期指高開123點，報24990點；7月期指高開116點，24802點。

【09：13】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 表態支持港區國安法後，美卿蓬佩奧批評滙豐對內地卑躬屈膝，只能換來微小的回報。

【09：10】金管局今晨為本輪第14度接錢，承接3.43億美元沽盤，向市場注資26.58億港元。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局今晨再注入26.58億港元

香港股票 蓬佩奧 港區國安法 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【LV9折】LVMH旗下電商網站24S「SALE」　終年不打折的LV現時9折（附教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【恒指夜期】納指歷史性突破1萬點　恒指夜期收市升4點（不斷更新）
【恒指夜期】納指歷史性突破1萬點　恒指夜期收市升4點（不斷更新）
【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元
【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元
【救國泰不救港航】港航：希望能一併考慮　陳茂波：兩公司不能比（第二版）
【救國泰不救港航】港航：希望能一併考慮　陳茂波：兩公司不能比（第二版）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計555億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計555億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）