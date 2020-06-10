【港股市況】恒生指數半日升25點　騰訊升逾2%撑市國泰升幅收窄至約1%（不斷更新）

▲ 納指昨夜創新高，恆指夜期微升4點。

【12：02】港股半日反覆，曾倒跌89點，低見24968點，跌穿2萬5關，其後轉升，半日升25點，報25082點。騰訊 （00700） 半日升2.3%，報443.8元；阿里巴巴 （09988） 半日升1.6%，報215.8元；美團 （03690） 半日升3%，報156.1元。

滙豐 （00005） 此前表態支持港區國安法，遭美國國務卿蓬佩奧點名批評。另外，滙豐及渣打 （02888） 股東Aviva 不滿兩行未知細節即支持港區國安法，滙豐半日跌1.1%，報39.9元；渣打亦跌0.9%，報43.75元。

【11：48】中移動 （00941） 昨日急升後今日續上，最新升1%，報56.5元。至於同樣昨日急升的國壽 （02628） 最新報16.98元，跌0.4%。

【11：20】港股跌轉升，重上25100點水平。騰訊 （00700） 升逾2%撑市。Sensor Tower發表報告指，騰訊旗下《王者榮耀》5月收入按年增42%、按月增31%，創遊戲上市4年來的最大增幅，並帶動騰訊手機遊戲收入按月升15%。

另外，中手游 （00306） 升近9%，最新報2.99元，盤中高見3.05元，成交額9604萬元。

【10：52】恒指倒跌，現跌約40點，險守2萬5關。

【10：38】中芯 （00981） 股價跌逾4%，報18.62元，成交額18.49億元。

【10：24】ATM股價升幅擴大，騰訊 （00700） 現升逾2%，報443元；美團 （03690） 亦升2%，報154.6元；阿里巴巴 （09988） 現升1.7%，報216元。另外，港交所 （00388） 最新報295.6元，升1.7%。

【10：09】證監會將就《房地產投資信託基金守則》的建議修訂展開為期兩個月的諮詢 ，為本港房地產投資信託基金（REITs）在進行投資時提供更大靈活性為目的。

領展 （00823） 現升逾2%，最新報69.95元，盤中高見70元；但其他房託股價向下，置富 （00778） 現跌0.4%、泓富 （00808） 現跌0.8%、富豪 （01881） 現跌1.6%、冠君 （02778） 現跌1%。

【10：03】中國飛鶴 （06186） 開市前錄大手成交，最新升逾2.3%，報14.54元，成交額4.45億元。蒙牛 （02319） 昨發盈警仍照升半成，現最新升0.8%，報31.05元。

【09：54】內地上月通脹2.4%，低於預期並創14月低位。上月食品價格上升10.6%，非食品價格上升0.4%，消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲1.0%。1至5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲4.1%。

【09：48】永達汽車 （03669） 宣布，按先舊後新配售1.2億股，每股作價8.29元，較昨日收市價8.96元折讓7.48%，公司股價曾跌半成，低見8.5元，最新報8.76元，跌逾2%。

【09：43】網易（上市編號：09999）超購近360倍，1手中籤率僅8%。本港新經濟股普遍向上，美團 （03690） 升逾3%，報156.6元；阿里巴巴 （09988） 最新升1.6%，報215.8元，盤中高見216.2元；騰訊 （00700） 升0.7%，報437.2元。

【09：39】滙豐 （00005） 遭美國國務卿蓬佩奧點名批評，現跌逾1%，報39.9元；渣打 （02888） 則升0.1%，報44.2元。

【09：36】國泰開市後升幅收窄，至9時33分，國泰新報9.5元，升7.9%，成交9700萬元。至9時36分，國泰升幅再收窄至4.2%，成交急增至1.43億元。。

【09：22】恒生指數競價時段升121點，至25179點，國泰 （00293） 開市大升19%。

【09：14】道指周二收市跌300點或1.1%，納指升29點，收報9953點，即市一度高見10002.5點。恒指夜期升4點，收報24871點，低水186點。

6月期指高開123點，報24990點；7月期指高開116點，24802點。

【09：13】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 表態支持港區國安法後，美卿蓬佩奧批評滙豐對內地卑躬屈膝，只能換來微小的回報。

【09：10】金管局今晨為本輪第14度接錢，承接3.43億美元沽盤，向市場注資26.58億港元。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元 金管局今晨再注入26.58億港元