【恒指夜期】恒指夜期跌43點　網易美股較港招股價升4.6%（不斷更新）

▲ 納指昨夜創新高，恆指夜期微升4點。

美股納指歷史性一度突破萬點大關後，港股科技股氣氛向好，ATM齊衝高。不過，傳統經濟股佔比較重的恒指日間時間無大變幅，恒指夜期更開始走弱，繼續受制25000點大關。短期需留意市場如何解讀聯儲局議息結果，若外圍氣氛繼續向佳，科技股續破頂的話，不排除ATM再炒。

【21：30】美股道指開市幾近無變幅，彈3點；恒指夜期報24974點，跌43點，低水76點。回歸中概股網易美股ADS早段報捷，升5.5%，報414.99美元，相當於128.6港元。

【20：12】美股期貨盤前倒升，恒指夜期跌幅亦收窄，報24985點，跌32點，低水65點。

【18：21】恒指夜期報24828點，跌189點，低水222點。至於網易暗盤，則暫時較招股價升7%。

【港滙強勢】金管局今年15次接錢 財資界：港滙強勢或延續至整個7月

百達財管︰聯匯短期內難撼 香港金融中心地位穩健

【17：25】聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場關注聯儲局對經濟狀況的評估。道指期貨轉跌，最新跌36點報27,228點，今早曾升逾200點。納指期貨仍升33點，報9984點。

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【17：16】《路透》引述消息報道，歐央行官員正在起草一項計劃，商議組建一家「壞賬銀行」，以解決在新冠疫情爆發後可能出現的數千億歐元未償還貸款問題。

歐洲銀行股上升，德銀、法國農業信貸銀行、桑坦德銀行早段齊升逾2%，支持大市向上，惟現升幅略收窄。惟滙豐在倫敦股價向下，最新報399.1便士，跌1.5%。

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【17：02】網易暗盤升幅擴大，在富途暗盤交易場，一度升近9%，高見134元，最新升131.3元，升6.8%。在輝立交易場，網易最新升5.6%，報129.9元，最高見132.5元。

【16：16】網易 （新上市編號：09999） 今暗盤，綜合各暗盤交易場，於富途暗盤交易場，網易現報130元，較招股價123元高5.69%，一手（100股）帳面賺700元。

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【16：14】恒指全日收報25,049點，跌7點；國指全日收10,143點，升22點，主板成交額1272.5億元。

國泰 （00293） 收報8.72元，跌1%。滙豐 （00005） 全日跌1.5%，報39.75元。港交所 （00388） 全日升1.9%，報296.4元。

【16：00】恒指U盤前報25,077點，升20點。

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【15：51】港股午後缺乏方向，恒指於2萬5關口爭持。網易 （09999） 明日掛牌，手遊股起動，中手游 （00302） 急升7.6%；創夢天地 （01119） 升3.8%；友誼時光 （06820） 升10%；遊萊互動 （02022） 升8%；博雅 （00434） 飈47%。

ATM股價齊造好，騰訊 （0700） 盤中曾破頂，高見447.4元，最新升2.8%；阿里巴巴 （09988） 升1.5%，盤中高見216.8元，最新報215.6元；美團 （03690） 升5%，報159.4元。其他新經濟股亦向好，閱文 （00772） 升3.5%，報47.7元；易鑫 （02858） 漲7%，報1.9元。

國泰 （00293） 尾市轉跌，最新報逾2%，報8.61元。中芯 （00981） 高位回吐，跌3%。

【15：14】國泰 （00293） 轉跌，今早升幅全失，現微跌0.2%，報8.79元，成交額5.7億元。

【15：04】號稱「新經濟 SaaS 第一股」的微盟集團 （02013） 股價破頂，現升11.4%，報9.25元，成交額9億元，盤中高見9.39元。

【14：46】恒指再轉跌，現跌約20點，於2萬5關口爭持。中國平安 （02318） 現跌約0.2%、友邦 （01299） 現跌約0.8%，報73.6元。滙豐 （00005） 跌幅輕微擴大，現跌1.6%。

【14：41】鼎億集團 （00508） 遭廉署搜查在港主要營業點，並提供若干文件及記錄作廉署調查之用。該公司股價現挫68%，報0.056元，淪為仙股。

【14：26】中生製藥 （01177） 股價升逾1%，最新報13.82元。該公司昨公布，其開發的治療愛滋病藥物「恩曲他濱替諾福韋片」（商品名稱：克艾可），已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，為該品種仿製藥內地首間獲批，而且視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。

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【14：20】恒指升幅收窄，現升約30點，暫於25,000關徘徊；期指現升171點，報25,038點。國指現升34點，報10,156點。

【13：10】手遊股網易 （09999） 掛牌在即，加上中商產業研究院指中國手遊市場今年可突破2000億元人民幣關口，手遊股起動。龍頭騰訊 （00700） 午後續升2.3%；IGG （00799） 升1.3%；中手游 （00302） 急升8%；創夢天地 （01119） 升3.6%；友誼時光 （06820） 升6%；遊萊互動 （02022） 升6.8%；博雅 （00434） 飈35%。

【12：02】港股半日反覆，曾倒跌89點，低見24968點，跌穿2萬5關，其後轉升，半日升25點，報25082點。騰訊 （00700） 半日升2.3%，報443.8元；阿里巴巴 （09988） 半日升1.6%，報215.8元；美團 （03690） 半日升3%，報156.1元。

滙豐 （00005） 此前表態支持港區國安法，遭美國國務卿蓬佩奧點名批評。另外，滙豐及渣打 （02888） 股東Aviva 不滿兩行未知細節即支持港區國安法，滙豐半日跌1.1%，報39.9元；渣打亦跌0.9%，報43.75元。

【騰訊股價】《王者榮耀》5月收入創新高 騰訊重上440元

【11：48】中移動 （00941） 昨日急升後今日續上，最新升1%，報56.5元。至於同樣昨日急升的國壽 （02628） 最新報16.98元，跌0.4%。

【11：20】港股跌轉升，重上25100點水平。騰訊 （00700） 升逾2%撑市。Sensor Tower發表報告指，騰訊旗下《王者榮耀》5月收入按年增42%、按月增31%，創遊戲上市4年來的最大增幅，並帶動騰訊手機遊戲收入按月升15%。

另外，中手游 （00306） 升近9%，最新報2.99元，盤中高見3.05元，成交額9604萬元。

【10：52】恒指倒跌，現跌約40點，險守2萬5關。

【10：38】中芯 （00981） 股價跌逾4%，報18.62元，成交額18.49億元。

【10：24】ATM股價升幅擴大，騰訊 （00700） 現升逾2%，報443元；美團 （03690） 亦升2%，報154.6元；阿里巴巴 （09988） 現升1.7%，報216元。另外，港交所 （00388） 最新報295.6元，升1.7%。

【10：09】證監會將就《房地產投資信託基金守則》的建議修訂展開為期兩個月的諮詢 ，為本港房地產投資信託基金（REITs）在進行投資時提供更大靈活性為目的。

領展 （00823） 現升逾2%，最新報69.95元，盤中高見70元；但其他房託股價向下，置富 （00778） 現跌0.4%、泓富 （00808） 現跌0.8%、富豪 （01881） 現跌1.6%、冠君 （02778） 現跌1%。

【10：03】中國飛鶴 （06186） 開市前錄大手成交，最新升逾2.3%，報14.54元，成交額4.45億元。蒙牛 （02319） 昨發盈警仍照升半成，現最新升0.8%，報31.05元。

【09：54】內地上月通脹2.4%，低於預期並創14月低位。上月食品價格上升10.6%，非食品價格上升0.4%，消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲1.0%。1至5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲4.1%。

【09：48】永達汽車 （03669） 宣布，按先舊後新配售1.2億股，每股作價8.29元，較昨日收市價8.96元折讓7.48%，公司股價曾跌半成，低見8.5元，最新報8.76元，跌逾2%。

【09：43】網易（上市編號：09999）超購近360倍，1手中籤率僅8%。本港新經濟股普遍向上，美團 （03690） 升逾3%，報156.6元；阿里巴巴 （09988） 最新升1.6%，報215.8元，盤中高見216.2元；騰訊 （00700） 升0.7%，報437.2元。

【09：39】滙豐 （00005） 遭美國國務卿蓬佩奧點名批評，現跌逾1%，報39.9元；渣打 （02888） 則升0.1%，報44.2元。

【09：36】國泰開市後升幅收窄，至9時33分，國泰新報9.5元，升7.9%，成交9700萬元。至9時36分，國泰升幅再收窄至4.2%，成交急增至1.43億元。。

【09：22】恒生指數競價時段升121點，至25179點，國泰 （00293） 開市大升19%。

【09：14】道指周二收市跌300點或1.1%，納指升29點，收報9953點，即市一度高見10002.5點。恒指夜期升4點，收報24871點，低水186點。

6月期指高開123點，報24990點；7月期指高開116點，24802點。

【09：13】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 表態支持港區國安法後，美卿蓬佩奧批評滙豐對內地卑躬屈膝，只能換來微小的回報。

【09：10】金管局今晨為本輪第14度接錢，承接3.43億美元沽盤，向市場注資26.58億港元。

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元 金管局今晨再注入26.58億港元