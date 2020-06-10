▲ 道指跌300點港股ADR跌70點 紐約期油升2%

道指跌300點納指創新高

美股個別發展，疫情仍存不確定性，道指一度挫421點，收報27272點，跌300點或1.1%，結束連續6日升勢；標指收報3207點，跌25點或0.8%；重磅科網股帶動納指首次突破10000點大關，收市續創新高，納指最高見10,002點，收報9953點，升29點。

港股ADR跌70點

港股ADR收報24986點，跌70點或0.3%。恒指夜期收報24871點，升4點，低水186點，成交24,729張。

紐約期油升2%

原油價格上升，油組與盟友延長減產1個月，市場對此仍感樂觀，紐約期油收報38.94美元，升0.75美元或2%；布蘭特期油收報41.18美元，升0.38美元或0.9%。

美滙指數跌0.2%

美滙指數報96.39，跌0.2%。歐元兌美元報1.1336；美元兌日圓報107.77。

美國10年期債息報0.83厘。

紐約期金升1%

資金流入金市避險，紐約期金連升第2日，紐約期金收報1721.9美元，升16.8美元或1%。現貨金於1721美元水平。

責任編輯︰梁浩碩