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【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點

環球經濟金融 04:16 2020/06/10

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美股連日逞強後，3大指數周二個別發展，重磅科網股帶動納指午市首次突破10000點大關，收市續創新高 ; 道指跌幅亦收窄。而聯儲局開始一連兩日的議息會議，亦受到市場關注。
疫情仍存不確定性，道指一度挫421點，收報27272點，跌300點或1.1%，結束連續6日升勢；標指收報3207點，跌25點或0.8%；納指最高見10,002點，收報9953點，升29點。
蘋果（Apple，美：AAPL）及亞馬遜（Amazon，美：AMZN）發力破頂，均抽高逾3%。據報蘋果的Mac電腦將改採用自主研發的處理器晶片，以取代英特爾晶片，消息刺激Apple股價創新高。
道指受累航空股回吐，美國航空（American Airlines，美：AAL）、聯合航空（United Airlines，美：UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）和達美航空（Delta Airlines，美：DAL）跌幅介乎6.3%至8.7%；郵輪公司Carnival（美：CCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）亦挫7.5%和10.2%。

美國5月就業數據較預期佳，部分共和黨國會領袖因此尋求推遲審議新一份抗疫紓困法案，以免加重國債負擔。勞工部長Eugene Scalia表示，每周600美元額外救助金的措施應告一段落。消息令部分投資者趨向審慎。
市場憧憬全球原油市場短期可達至供求平衡，油價先跌後回升。紐約7月期油升2%，報38.94美元。倫敦布蘭特8月期油收市升0.9%，報41.18美元。

儲局今日起舉行議息會議。市場相信儲局不會在利率政策作出改動，關注主席鮑威爾在會後如何評估經濟前景。

美股 疫情 議息 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間05:00）

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