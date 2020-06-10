【美股午市】科網巨頭發力 納指史上首破1萬點大關

納指周一破頂後，隨著重磅科網股造好，納指史上首次突破10000點大關，午市創10002點即市新高 ; 道指跌幅亦收窄。而聯儲局開始一連兩日的議息會議，亦受到市場關注。

重磅科網股FAANG造好，蘋果及亞馬遜發力破頂 ;Facebook（美：FB）升3.3%、蘋果（Apple，美：AAPL）升3.4%，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）漲3.8%，Netflix（美：NFLX）升2.9%，Google母企Alphabet（美：GOOG）升0.8%。

截至本港時間1時46分，納指報10001點，升76點；道指報27400點，跌171點；標普500指數報3220點，跌12點或0.59%。

道指受累航空股回吐，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）股價跌幅介乎5.6%至9.7%。

疫情持續蔓延下，飛機製造商波音的整體訂單也出現萎縮，5月訂單取消有18架之多，新訂單僅9架。波音股價午市挫4.6%。