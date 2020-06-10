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【新冠肺炎】分析醫院泊車量、搜尋引擎數據　哈佛：病毒或最早去年8月傳播

環球政經 01:31 2020/06/10

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哈佛大學醫學院一項研究結果顯示，新冠病毒可能最早在去年8月已經中國傳播，並在12月達到頂峰。

由哈佛醫學院、波士頓大學、波士頓兒童醫院等專家，及美國數據分析公司RS Metrics組成的研究團隊透過觀察與醫院泊車量變化和搜尋引擎數據，找出中國湖北省率先爆發疫情的跡象。

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團隊蒐集中國武漢6間主要醫院、共350張衛星圖片，在排除空氣污染、視線障礙等因素後，採用其中三分之一作研究分析。經過對比各醫院停車場在2018年及去年秋冬的車輛數目後，發現各醫院的泊車量均出現異常，最多出現近一倍增幅，且發生的時間點在去年9月中旬。

主導該研究的哈佛醫學院教授布朗斯坦（John Brownstein）解釋，醫院負荷增加的話，停車場自然會爆滿，反之，愈多車輛湧入醫院，即代表著醫院愈忙碌，極可能代表當地有異況發生，或表明有傳染病正在擴散，民眾才會爭相看醫生。

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另一爆發疫情的跡象，為百度網站搜尋「咳嗽」、「腹瀉」等特定症狀的資料的次數大幅增加。布朗斯坦指出，這些詞彙在網絡搜索趨勢上未試過如此暴增，而在武漢檢驗出對病毒呈陽性的人，很大部分患者均出現腹瀉症狀。

研究團隊表示，雖然無法確定就醫人數增加是否與新冠病毒直接相關，但獲得的證據支持了其他最新研究，表明在華南海鮮市場鑑定出病毒之前，疫情就已經出現。其研究論文已送交《自然》（Nature）旗下刊物《數位醫療》（Digital Medicine），目前正接受同儕審查。

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