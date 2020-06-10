美國最新禁令正中要害　《彭博》：華為晶片庫存明年初耗盡

《彭博》引述消息報道，美國5月最新頒布的禁令直接命中華為要害，華為用於電訊設備的自研晶片庫存，只夠使用到2021年初。

美國商務部上月15日發布聲明，全面限制華為購買採用美國軟件和技術生產的半導體，包括處於美國以外但被列入管制清單中的生產設備商為華為和海思生產代工前，都需要獲得美國政府的許可證。

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報道指，美國對華為的封殺令已使華為陷入緊急狀態，華為至今仍無法找出解決方法應對，自研晶片庫存只夠使用到2021年初。有消息人士表示，即使華為可向半導體製造公司三星電子和聯發科等採購晶片，數量仍然可能不足，或要被迫犧牲旗下產品的性能。

報道續指，美國最新的封殺措施，是針對打擊華為旗下海思半導體。華為在2016年捲入風波前已創立海思，用以推動人工智能晶片等尖端技術的研究，目前海思設計的晶片已廣泛應用在華為的產品，如麒麟手機晶片、昇騰系列AI晶片及鯤鵬伺服器晶片。

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全球晶片製造商包括台積電或中芯國際等，都需使用美國應用材料公司（Applied Materials）的設備生產晶片組。若美國嚴格執行禁令，切斷一切美國製晶片的供應，華為自行設計的晶片將無法成為實體產品。

傑富瑞公司（Jefferies）分析師李裕生（Edison Lee）便表示，海思半導體設計的晶片對美國構成的威脅最大，因而成為針對打壓的對象，最新禁令或繼而進一步癱瘓華為製造5G網路設備的能力。

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