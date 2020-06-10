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公關角色日益重要　獨立思考助「拆彈」

商業 07:00 2020/06/10

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恒隆地產傳訊及投資者關係董事的關則輝認為，公關必須在公司面對突發危機時，為公司提供意見協助決策。（湯炳強攝）

公關全寫為「公共關係（Public Relations，PR）」，各企業或機構所有與外界的溝通及聯絡，基本上都與公關有關。在公關界有多年經驗，現職恒隆地產    （00101） 傳訊及投資者關係董事的關則輝認為，專業的公關不但要對公眾負責，更要多留意時事並培養洞察力，避免不必要的誤會和衝突發生。

同時為香港公共關係專業人員協會創會成員、25周年活動籌委會主席兼顧問的關則輝，先後效力國泰、新巴及新渡輪等。他直言，投身社會以來已對多點子及對人的工作有興趣，轉眼已從事公關逾30年。

無疑，各行各業都隨時代改變而進步，公關亦不例外。關則輝指，以往並不是每間企業或機構都設有公關團隊。「以大學為例，以往可能只是由校友事務處兼顧公關的工作，但今時今日不少大學都設有公關團隊。」他認為，隨着社會大眾及消費者的權益愈受重視，企業或組織更視公關團隊、傳訊部門。

勿忽視網絡　關注社會變化

他回憶指，昔日的公關工作較穩定，可能只需要關注電視、電台及報紙等傳統媒體。「今時今日，任何時候都可能有突發新聞，而網絡興起亦令公關要時刻留意社交平台等網上言論。」他續指，公關昔日只需留意與公司相關的「關鍵字」，現在除了公司事務及新聞外，要關注整體社會變化。

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近年不少企業曾出現「公關災難」，需要其公關團隊撲火，為事件降溫。關則輝認為，作為專業公關必須秉持誠信、事實、準確、公正及對公眾負責的專業態度，需要時要適當披露利益關係，以避免利益衝突。同時，公關必須時刻做好準備，當公司面對突發危機時要臨危不亂，為公司提供良策。

認清崗位責任 遇疑問尋答案

事實上，關則輝認為公關如要提升工作能力，可從數方面着手。首先，需要懂得接收及分析資訊，預防公司陷入危機。同時，也要能從別人、企業自身的危機中汲取教訓，及早作好準備，以提升即時處理的能力。

他提醒，公關要問自己，擔任公關這崗位到底有甚麼責任，遇到疑問要怎樣尋找答案和出路。

雖然現今已是資訊爆炸年代，但關則輝預料，公關未來會遇到的挑戰只會有增無減。他舉例，5G等新科技陸續應用，大眾接收的資訊只會更多、更快、更廣。他建議，現職公關或有意入行者除了要提升語言能力外，亦要培養對新聞資訊的敏感度、觀察力和洞察力，當有事發生時可即時考慮到對公司有甚麼影響。此外，公關亦需要有獨立思考及策略性思維，如解決方案是否合乎公司的價值觀等，方可完善處理不同的「公關災難」。

記者：楊匡然

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