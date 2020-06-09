【網購巨人亞馬遜】自家產品放平台最佳位置 小商戶敢怒不敢言

外國網媒ProPublica報導，有在網購平台賣安眠藥的商戶，過去付額外費用給亞馬遜換取自己的產品被安排在搜索結果首頁的第一排左頂位置出現，但在三月起，該商戶發現，這個最佳位置被另一隻產品長期佔據，而這隻產品屬亞馬遜自家品牌。該商戶發現其他產品也有類似情況，凡屬亞馬遜擁有的品牌，都能在頁面上獲得最佳位置。不過該商戶或者是其他商戶對此是敢怒不敢言，因為自己的產品仍需要放在亞馬遜平台上出售，有商戶坦言：「亞馬遜下一步會做什麼？」

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亞馬遜的新策略被質疑，有沒有違反以顧客利益為先的初衷，這些被放在平台上最佳位置的產品，是最便宜？最很高評價？最多人選購？抑或只是為亞馬遜利益着想？曾經在亞馬遜負責業務的James Thomson就爆料，指亞馬遜很多產品，其銷售量按內部運算標準，不足以讓它放在搜索結果首頁的最佳位置上，「亞馬遜的做法，令消費者誤會，這些產品是最受歡迎的。」按美國法律，亞馬遜的做法可被視為「排他性行為」，可能有違競爭法。亞馬遜回應指，自家品牌放在最佳位置是因為有客戶評級高，低退貨率及高重覆購買率。

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