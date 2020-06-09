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【美股戰報】道指七日來首跌　航空股全面回吐

環球政經 22:01 2020/06/09

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周二（9日）美股開市，三大指數悉數下跌，道指挫340.7點或1.24%，報27231.7點；標指跌33.90或1.05%，報3198.5點；納指跌55.5點或0.56%，報9869.2點。

相關文章：【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

航空股近日因預計業務即將有所恢復，走勢強勁，惟周二開市亦集體下挫（American Airlines，美︰AAL）跌11%，聯合航空（United Airlines，美︰UAL）跌超10%，西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）跌6.5%，達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）跌近9%。

市場關注周二、周三聯儲局召開議息會議，此前美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）已經表示，美國仍不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策，預期聯邦基金利率（Federal Fund Rate）不會進一步下調。

相關文章：【美股戰報】雞犬皆升要留神？　98%標指成份股升越50天綫

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撰文 : 國際組

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