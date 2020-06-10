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美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享）

環球經濟金融 08:38 2020/06/10

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美股已由3月低位反彈4成，納指近日率先再創新高，原因非常簡單：「炒復甦」。美國不同數據均顯示，當地經濟已經見底，持續推升市場對V形反彈的憧憬。就算5月份就業報告發現統計有誤，大家也完全不當一回事，可謂投資氣氛徹底逆轉的最佳例子。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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