美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 環球經濟金融 08:38 2020/06/10 分享： 美股已由3月低位反彈4成，納指近日率先再創新高，原因非常簡單：「炒復甦」。美國不同數據均顯示，當地經濟已經見底，持續推升市場對V形反彈的憧憬。就算5月份就業報告發現統計有誤，大家也完全不當一回事，可謂投資氣氛徹底逆轉的最佳例子。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/09 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/08 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/09 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/08 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 2020/06/06 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 2020/06/06 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 經濟 經濟衰退 美股 經濟狀況 鮑威爾 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入