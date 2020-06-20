美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市

美股已由3月低位反彈4成，納指率先再創新高，原因非常簡單：「炒復甦」。美國不同數據均顯示，當地經濟已經見底，持續推升市場對V形反彈的憧憬。就算5月份就業報告發現統計有誤，大家也完全不當一回事，可謂投資氣氛徹底逆轉的最佳例子。

2月才衰退，5月卻已復甦？

全國解封，推升投資安全感

聯儲局「越線」，應記一功

按美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research，NBER）近日公布，美國今年2月正式步入衰退，更是一次深度衰退，但之前經濟擴張周期長達128個月，已經創1854年以來新高。

NBER判斷美國經濟早於2月已步入衰退，無疑是意料中事。美國的新冠肺炎疫情於2月下旬開始擴散，到了3月更令多個州份及城市頒布居家令，藉此限制或禁止商業活動，全國經濟接近停擺。

惟經濟跌得夠快夠深，某程度意味反彈有望來得更早。不少經濟師預期，美國經濟收縮將在第二季結束；最樂觀預期更是衰退已於4月完結，即5月已經復甦，等同今次衰退只維持短短3個月，堪稱史上最短。

美股愈升愈有，除了經濟數據改善，也因美國50個州份已全部或局部解封，經濟活動陸續重啟，民眾出現新冠肺炎疫情已經逐漸遠離，生活再次變得安全的感覺。投資者對生活、工作及健康等更有信心下，自然更敢於買入股票，為未來作出更長遠打算。

▲ 聯儲局3月宣布無限量寬，美股自此由低位反彈

當然，再出色的投資機會，也須大量資金支持。美股近期急升的同時，大家有否留意美元拾級而下，美匯指數已經由3月底高位103，回落至近日失守97水平。

這要多得聯儲局的無限量寬，目前資產負債表規模已超越7萬億美元，較3月公布無限量寬前約4萬億美元，大幅增加75%。繼2009年金融海嘯後，聯儲局再次成為推升美股為首資產價格的無名英雄。

90年代跟隨索羅斯（George Soros）大肆沽空英鎊的基金經理德拉肯米勒（Stanley Druckenmiller），也慨歎今次嚴重低估聯儲局的力量，以至基金回報大幅跑輸大市。

這名大淡友原本認定，過去幾年因廉價資金泛濫而泡沫化的企業債市場，今次或是時候爆破，甚至導致新一波信貸危機。

誰又估到聯儲局換上華爾街出身的主席鮑威爾（Jerome Powell）後，竟然遠遠超越一眾金融專家的底線，而且大膽以金融機構的手段，解決央行貨幣政策遇上的難題，不顧一切直接買入企業債，連跌至垃圾級的企業債也不放過，甚至設立「大街貸款計劃」（Main Street Lending Facility，MSLF）直接放貸予中小企。

▲ 聯儲局主席鮑威爾

究竟鮑威爾自己也承認，一連串超越了很多央行底線的大膽行動，最終帶來甚麼後遺症？是否真的如他所說，最近自己較2月及3月時，睡得更加安穩般樂觀呢？

然而，聯儲局的無限量寬，美股卻不是最大受益者，再次體現風險愈高、回報愈高的投資定律。多個新興市場過去兩個月的升幅遠高於美股，如目前仍然飽受疫情困擾的巴西，當地股市升幅就高達54%。

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