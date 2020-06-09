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【美股早市】科網股造好 納指倒升創即市新高 道指跌幅收窄至150點

環球經濟金融 23:18 2020/06/09

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納指周一破頂後，美股周二回吐，近日強勢的航空股等旅遊相關股份向下，道指最多挫421點。隨著重磅科網股造好，納指倒升，曾創9959點即市新高，道指跌幅亦收窄至150點左右。而聯儲局開始一連兩日的議息會議，亦受到市場關注。

重磅科網股FAANG造好，Facebook（美：FB）升3.2%、蘋果（Apple，美：AAPL）升2.2%，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）漲2.3%，Netflix（美：NFLX）升2.7%，Google母企Alphabet（美：GOOG）升1.1%。

四大航空股向下，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）跌幅介乎5.6%至9.7%；郵輪公司Carnival（美︰CCL）和Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）亦挫7.8%和7.1%。

首飾商Tiffany（美︰TIF）股價漲2.1%，主因行政總裁揚言，對法國LVMH集團的收購有信心。但公司上季業績弱，轉盈為虧，蝕6460萬美元，每股虧損53美仙，遜預期的每股蝕4美仙；銷售按年大跌44.6%至5.555億美元，但優於預期的蝕6.92億美元。

百貨公司Macy's（美︰M）升幅收窄至0.2%。公司表示，截至6月1日為止重開了450間分店，表現均勝預期。公司預期，上季每股虧損2.03美元，優於市場預期的每股蝕2.18美元；銷售料按年大跌45%至30.2億美元，稍遜於預期的30.4億美元。

美元弱勢暫止，美匯指數一度重上97水平，高見97.06，其後倒跌最多0.3%，低見96.29；投資者關注英國經濟重啟及脫歐談判，英鎊受壓，最多跌0.8%，低見1.2619美元。

股市回吐，金價造好，現貨金最多升1.3%，高見1720.97美元；美債價升息跌，10美債息最多跌7點子，低見0.8005厘。

責任編輯：方賢

 

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美股 道瓊斯工業平均指數 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） Tiffany & Co.（美：TIF） 梅西百貨（Macy’s，美：M） 美國聯儲局 議息

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