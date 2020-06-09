【新盤市場】長實改名有一手　「海之戀」曾成市場佳話　今次日出康城新盤有何名堂﹖

過往不少具創意樓盤名字引起熱話，而長實（01113）旗下的樓盤名，也不時令市場十分難忘。其中於2016年推出的荃灣西站五區的新盤，長實將其命名為「海之戀（Ocean Pride）」，引發網民熱烈討論。當年海之戀的命名記者會中，集團執行董事趙國雄表示，該樓盤名由是部門集體創作、最後由老闆拍板，他表示希望可以從不同角度、層面去表現出集團對香港及對家庭的愛。但網民對於這樓盤名稱不太受落，甚至有人笑言樓盤名稱有如壽司名稱，甚至內地按摩場所名稱。



最近一手市場爆發新盤戰，長實也快將加入戰團，旗下日出康城的第8期發展項目早前已名命為「SEA TO SKY」。長江實業地產投資有限公司董事郭子威表示，SEA TO SKY打算最快有望於本月內推售，目前售樓說明書及示範單位已準備就緒，並有機會於下周內上載售樓說明書。該盤最大的特點在於全數3、4房單位皆可享海景。

SEA TO SKY設有3座臨海而建的大廈，以一字排列，共提供1,422伙，單位間隔涵蓋2房至4房，其中2、3房佔逾九成，實用面積由434至1,077平方呎。

長實於日出康城發展多個期數，早前第1至3A期均以中文名稱命名，如首都、領都、領峯、領凱、緻藍天，而今次第8期則以SEA TO SKY取名。

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，「SEA TO SKY」的名字靈感源自加拿大溫哥華著名的Sea to Sky Highway海天公路，該公路連接溫哥華與惠斯勒，於2006年獲英國《衛報》評選為全球第五佳陸路旅程。她又指：「海天公路沿著太平洋豪灣而建，集合了卑詩省最美麗的風景元素：湖泊、高山、森林、瀑布及海灣，演繹由海至天的如畫景色，正好象徵日出康城8期擁有的臨海盛景，展現『天海相連 近在眼前』的獨特之處。」

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