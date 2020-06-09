【航空告急】IATA料航空業今年巨虧6500億 史上最嚴重

▲ IATA預計今年全球航空業將錄得840億美元虧損，為史上最嚴重。

新冠肺炎衝擊後，全球航空業復甦之路漫長。國際航空運輸協會（IATA）預期，今年航空業將錄得有史以來最大虧損，疫情將導致航空公司今年虧損840億美元（約6510億港元），2021年的虧損則會超過150億美元（約1162億億港元）。

IATA續指，所有地區的航空公司在今年都將錄得虧損，航空公司至年底的總負債料將達到5500億美元（約4.3億港元）。該機構指，目前各國政府為航空公司提供不同形式的援助，料已達到1230億美元（約9500億港元）。不過IATA認為，政府最後有機會需要將航空公司貸款轉換成股份。

國泰 （00293） 今日公佈，進行390億元資本重組方案，包括向政府發行優先股及認股權證，以及獲得78億元過渡貸款，共涉資273億元，其餘資金則會通過供股獲得。

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編輯：陳健婷