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【企業家感言】中小微企業如何突破三大瓶頸？

股樓投資 21:24 2020/06/09

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現今經營環境愈來愈困難，尤其在一場突如其來的新冠肺炎疫情，更令不少中小企面對難以預計的困局。另一方面，在面對企業成長的種種問題，不是人人都懂得拆局。金蝶集團董事會主席徐少春就以過來人的經歷跟大家分享，他對中小微企業成長面臨三大瓶頸的看法，首先，他點出了三大瓶頸，分別是：

一）數碼化瓶頸。面對互聯網大機遇，新冠肺炎帶來的數碼商業快速興起，我們如何抓住機會？很多中小微企業仍然不知道怎麼去轉型、怎麼去抓住這樣的機遇，這是一大瓶頸。

二）對標瓶頸。很多中小微企業找不到對標的對像，沒有坐標，找不到方向。

三）認知瓶頸。企業成長的過程就像爬山一樣，你在更高的位置能看到更廣闊的風景，但是你在低窪的地方就看不到。所以，有時候處在發展過程中，不知道自己不知道，總是用傳統的思維模式處理新問題，這也是一大瓶頸。


「當遇到困難和挑戰的時候，其實恰恰是生長智慧的時候，也是最美的時候。」徐少春說。


在過去10年左右的時間，金蝶也曾碰到這三個瓶頸，但是金蝶做了三件有意義的事情，通過這些探索和創新，我們找到了突破瓶頸的方法和路徑。

第一，金蝶的雲轉型。在2014年，金蝶的雲收入佔比是0，但是到去年底已經佔到了39%，讓一個傳統軟件公司正在變成雲服務公司，突破了數碼化成長瓶頸。

第二，發起中國管理模式50人+論壇。成思危先生曾經講過一句話，「照搬外國管理模式不大可能搞好中國企業」。我們就發起了中國管理模式50人+論壇，在中國標桿性企業裏面去總結、探索，讓成千上萬中小企業找到了對標企業，其實就是在幫助突破對標瓶頸。

第三，開設了微信服務號「徐少春個人號」，嵌入到金蝶的產品裏。我每天收到很多客戶的來信和反饋，讓我打開了一扇窗，看到了一個更加真實的世界，幫我突破了認知瓶頸。

徐少春透過每年砸掉不同的東西，藉以告訴員工必須向傳統思維開戰，只有不斷變革才能獲得新生。所以，數碼化轉型其實很大程度上就是思維模式的轉型，首先就要突破自己的思維模式。

企業的數字化轉型會遇到很多阻力，傳統勢力太頑固，要改變很不容易。

撰文 : 張以正

企業文化 香港股票 金蝶國際（00268）

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