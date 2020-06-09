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【免涉種族歧視】Google Chrome停用「Blacklist」　以Blocklist取代

科技 21:00 2020/06/09

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Google Chrome為表達對有色人種平權的支持，決定在進行限制內容的標註時，停用黑名單（Blacklist）及白名單（Whitelist）。（法新社資料圖片）

美國近日的反警暴及反種族歧視浪潮席捲歐洲，不少國際企業亦表明立場，聲言反對種族歧視，更承諾捐款支持對抗種族不公的團體。其中Google Chrome就為了表達對有色人種平權的支持，決定在進行限制內容的標註時，停用黑名單（Blacklist）及白名單（Whitelist）。

Google Chrome 認為Blacklist及Whitelist含有種族歧視的意思，故決定改以封鎖名單（Blocklist）及允許名單（Allowlist）取代，避免使用種族歧視字眼。

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另據科技網站9to5google指，Google自2018年5月起亦有對Chrome進行調整，希望能夠減少使用Blacklist字眼，不過Chrome的內部代碼仍有許多對引用「components/ blacklist」的代碼部分。

惟隨著近日種族平權運動，Chrome 開發者亦決定更換用詞，估計Chrome內會有2千多個與Blacklist相關的用字會被取代。

>>【美國示威】不願助長監控　IBM宣布停止人臉辨識研究

責任編輯：張寶燕

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