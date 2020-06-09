【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」

▲ 外籍人士多鍾情景色優美的西貢物業

全國人大審議「港區國安法」決定草案，美國也隨即回應或會取消香港特殊地位，外界燃起對香港前途的憂慮。投行摩根大通早前發表報告，指若外籍人士賣掉港樓「班資回國」，香港物業市場恐走資接近5,000億元。

的確，近來市場錄得多宗外籍業主劈價沽貨的成交個案。最近一宗成交為西貢大網仔黃毛應雙號屋全幢村屋成交。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，社會氣氛不穩，個別業主擴大議價空間急售離場。原由一名外籍人士持有的西貢大網仔黃毛應雙號屋全幢村屋，單位建築面積約2,100平方呎，間隔為4房2廳，連天台約700平方呎，望山景。單位本叫價1,600萬元，但「港區國安法」消息一公布後，該業主即更心急沽貨，最後願意終以1,260萬元沽出物業，減價340萬元，減幅達21%，建築面積呎價6,000元，成交價低市價15%。

廖振雄指，該外籍原業主於2012年9月購入上址，當時作價1,150萬元，單位用作收租用途，持貨逾7年至今急於轉售，賬面獲利110萬元離場，單位期內升值10%。他表示，自「港區國安法」消息一出，該位業主為求盡快沽貨，不惜劈價將物業出售，「我們也叫他不需要急於沽貨，可以等待更好的價錢，但他也不想再等，遇上岩價立即將單位沽出。就算是該項物業未完成成交手續，他也將手續留待律師辦理，自己急回國了。」

廖振雄又指，目前外籍客人持有的放盤單位，議價空間明顯較多，他們多願意減價沽貨，走貨套現為上。

據摩根大通的研究報告，指港元與美元之間的聯繫匯率制度能否維持，視乎資金會否大舉外流。報告指現時居港外籍人士約為24.7萬人，其中30%持有香港住宅物業，平均面積650方呎而呎價逾1.98萬元計算，如果一半持有物業的外籍人士因為「港區國安法」生效而對香港失去信心，繼而賣樓將資金調走回國，涉及物業總值達4,785.49億元，外籍人士賣掉港樓「班資回國」，香港物業市場恐走資接近5,000億元。



如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！