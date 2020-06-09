【國泰重組】點解係發優先股？　政府有無著數？

國泰航空(00293)今日（9日）中午發通告，提出3大融資方案，涉及款項390億元，。當中包括建議向由財政司司長法團全資擁有的香港成立的有限公司Aviation 2020 Limited，發行優先股和認股權證，總認購金額為195億元，為政府首次注資到私人企業。但大家又知唔知乜野係優先股？用優先股又有何好處和壞處？

上市公司發行的股票，主要分為普通股（Common Shares）及優先股，持優先股一般比普通股獲更高股息及收息的優先權。特別是派息方面，普通股東的股息額度，是由公司決定，反而優先股的股息率則是固定。

今次發行的優先股就有訂明，股息率是隨年數遞增，發行日起計，頭３年年利率為3厘、第4年為５厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘，股息將每半年支付一次，故此對政府較為有利。當局預期，投資國泰的預測內部回報率約4厘至7.5厘，較土地基金過去6年的回報率3.7厘為高，認為是一項至少維持三數年的投資，但強調政府無意長期成為股東。。

然而，優先股股東不如普通股股東般擁有投票權，因此不能影響公司決策。今次條款亦提到，只要Aviation 2020繼續為任何優先股的持有人，或在過渡貸款中的任何金額尚未償還前，有權委任兩名觀察員參與國泰董事局會議，亦只是作監察角色，對公司有利，但對優先股股東而言可能是壞處。不過，在公司破產或清盤，要分配剩餘財產時，優先股則會先於普通股之前分配，也算是保障了優先股股東權益。

發優先股融資屬於股票範疇，對公司而言，由於不涉及債務問題，在資產負債表中，會將其歸類在股東權益（Equity）中，財務上不會增加負債比率，資產負債表睇落都靚啲。此外，由於發優先股不會加劇股權分散狀況，也方便公司隨時回收，也是公司發優先股的好處之一。

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