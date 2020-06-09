【港區國安法】滙豐王冬勝表態後員工發聯署表失望　347人簽署（第二版）

▲ 有一群聲稱是滙豐香港的員工發起聯署，認為滙豐作為國際商業機構，不應就某單一市場的政治作任何表態。（資料圖片）。

滙豐 （00005） 被前特首梁振英及官媒接連力批未表態支持「港區國安法」後，滙豐亞太區行政總裁王冬勝上周終打破沉默，上載到街站簽名支持國安法的相片，事件繼續發酵。有聲稱是滙豐香港的員工發起網上聯署，認為滙豐不應就單一市場的政治作任何表態，並對行方的行為表示「極度失望」。

聯署以不記名方式進行，網站最新更新截至周二（9日）晚上9時38分，共有347人參與聯署。

網上流傳一份以「香港上海匯豐銀行員工」下款發起的聯署，題為「香港上海匯豐銀行員工就王冬勝先生表態支持港版國安法表示憤慨聯署」，表明就滙豐在微信發文表態支持國安法表示極度失望。有員工表示，未見內部廣泛流傳有關聯署。

聯署聲明：商業機構不應就政治作任何表態

聯署聲明又指，滙豐作為一個國際商業機構，理應不就某單一市場的政治作任何表態，並質疑滙豐一方面要求員工遵守社交平台規則，另一方面就使用微信表態是「雙重標準」，呼籲行方亦應就本地持份者及國際提出的意見及質疑作出解說及澄清。

化名員工撰文：滙豐表態純粹商業決定

事有湊巧，今日亦有一名化名「Grayson Ma」的滙豐香港員工就集團表態一事撰文，認為滙豐表態更多是商業決定，而非真正要參與政治，內部亦未曾被高層施壓要簽名表態支持立法。

滙豐上周以微信公眾號「滙豐中國企業號」上載，王冬勝到「撐國安立法」街站簽名的相片，並以香港總商會主席身分接受新華社訪問，認為立法長遠可為香港帶來穩定。

表態支持立法惹英方關注

英國首相約翰遜發言人其後對事件表示關注，有英國議員更計劃傳召先後表態支持國安法的滙豐及渣打管理層到國會解釋。滙豐主席杜嘉祺據報曾向英方表示，一旦英國禁止華為參與當地5G建設，滙豐或會遭到報復。

滙豐今日收報40.35元，逆市跌1.59%，成交20.67億元。

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