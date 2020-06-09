【國泰資本重組】為何政府出手救國泰？　麥萃才：too big to fail

▲ 浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，國泰是次危機為疫情下造成的市場失效，屬結構性風險，加上國泰在香港空運佔比高，若政府不出手干預，將影響整個產業鏈以及其他行業。

國泰 （00293） 390億元資本重組方案，香港府將承擔273億元，為政府首次向私人企業直接注資。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，國泰是次危機為疫情下造成的市場失效，屬結構性風險，加上國泰在香港空運佔比高，若政府不出手干預，將影響整個產業鏈以及其他行業，香港亦會失落國際航運樞紐領導地位，國泰「大得不能倒（too big to fail）」，認為港府出手可以理解。

他解釋，航空業、能源及通訊業均具戰略意義，涉及國家安全問題，香港的貨運雖然佔進出口的比例不高，但其貨物價連城，亦與民生息息相關，一旦航空業發生問題，產業鏈或會斷裂，影響市民生活及就業。

發行優先股不會導致債務水平提高

對於港府採取優先股方式，與各國政府的緩助方式稍有不同，麥萃才表示，在目前市況下，配股及發債均未必有投資者願意吸納，發債亦會令公司日後融資更困難，政府出手為為最後手段。他又指，港府是次注資不是撥款，而是一項投資，擁投資回報，採用優先股方式不會令債務比率提高，亦無普通股所擁有的投票權，反映政府避免參與國泰日常營運，出手目的主要解決短期的流動性問題。

不過，他認為，環球航空業均陷入危機，各國於4至5月已相陸出手，推出不同援助措施，故是次港府行動已較其他國家來得遲。

香港航空（Hong Kong Airlines）同樣陷入財困，惟港府似乎未有打算出手援助。麥萃才強調，要政府出手，則要看該企業有沒有壟斷能力（monopoly power），且倒閉會否造成結構性風險（systematic risk）。

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記者：袁諾曦