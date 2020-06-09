【眼睛想日本旅行】虛擬旅遊景點測試員　寫Comment有錢收！

▲ 有外國的旅遊機構就針對近期新興的虛擬旅遊招聘測試員，可以飽覽20個日本標誌景點之餘，還可獲200英鎊（約2000港元）。

受新冠肺炎疫情影響，各國實施封關防疫措施，更令不少視日本為「第二鄉下」的港人久久未能「回鄉」旅行。有外國的旅遊機構就針對近期新興的虛擬旅遊招聘測試員，可以飽覽20個日本標誌景點之餘，還可獲200英鎊（約2000港元）。

於英國營業的旅遊服務商JRPass表示，其透過Google地圖及街景模式整理了20個虛擬旅行景點的資料，獲招聘虛擬旅遊測試員可以滿足到日本旅遊願望，用眼晴去旅行。虛擬旅遊測試員的應徵者，需要對眾多虛擬目的地進行評分及審查。

該網站列出的景點清單包括觀賞櫻花、於高達3776m的富士山山頂看日出、姬路城、東京的五大溫泉、伏見稻荷大社（Fushimi Inari Taisha）、嵐山（Arashiyama）竹林等標誌性地方。

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而是次招聘申請開放予所有地區的居民，若想成為JPPass虛擬旅遊測試員，須完成包括在社交媒體Instagram、Facebook或Twitter上發布照片，以及對JRPass策劃的20個景點之一作評論等任務。該圖片需要是過往旅程的回顧圖片，亦不一定是要在日本拍攝，並要在帖文上加上標籤「 #JapanVirtualTravel 」及追蹤 @JRPass。

所有申請任務必須在今年7月20日之前完成，也不可以重覆申請。成功獲聘的求職者會有JRPass負責人員於社交媒體上獲通知，於7月22日公布。

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責任編輯：張寶燕

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