【港區國安法】外交部長王毅「大戰」英外相 籲英方對香港內政應「慎之又慎」

港區國安法備受爭議，各國對此都有不同立場，英國早前則表示，如果中國將在香港落實國安法，會把英國國民（海外）護照（BNO）的簽證權利「加碼」，容許持有BNO的港人成為英國國民。

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就英國有關聲明，中國外交部長王毅周一與英國外相藍韜文（Dominic Raab）進行電話通話，表示香港事務屬中國內政，不容許國外干預。王毅指，港區國安法成立是為了讓「一國兩制」有更好的實踐。

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王毅續指，中國及英國同為聯合國安理會常任理事國，必須遵守國際關係基本準則，應避免對別國內政作出輕率表態，就如中國從來沒有干預過英國的內政事務，因此中方希望英國尊重中華人民共和國憲法和根據憲法制定的基本法，尊重中方維護領土上的國家安全權利，尊重中國中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施管治。王毅重申英國在港區國安發，之上應採取「慎之又慎」的態度應對。

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