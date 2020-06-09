【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票

海洋公園將於本周六（13日）重開，公園將推出一系列港人專享優惠，當中包括於1月26日至6月12日生日的港人，可領取免費門票一張。

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海洋公園表示，於1月26日至6月12日生日的港人，可於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場。

值得留意，公園於恢復營運的首個半月，即6月13日至7月31日，開放時間為平日上午10時至晚上6時、週末及公眾假期為上午10時至晚上7時，並逢星期二休園。

所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

海洋公園表示，目前可預約的日期開放至6月26日，公園重開的首日，以及首兩星期的周六及日，13﹑14﹑20及21日父親節，以及另一公眾假期端午節（25日）已滿額。

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