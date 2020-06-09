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【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」

商業 19:15 2020/06/09

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SOSo Mask創辦人鄭承隆坦言，製作兒童口罩損耗大及需要人手包裝工資貴。（資料圖片）

近日中小學生分階段復課，令兒童口罩需求增加，但有港產口罩商指生產兒童口罩絕非易事。

【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤

困難一：製作兒童口罩損耗大
SOSo Mask創辦人鄭承隆坦言，製作小童口罩較成人困難，坊間沒有特別為兒童而設的口罩機，要由成人口罩機改裝，因此，有時會出現切割位及打帶位不準確的情況。「兒童口罩布細，鼻樑及耳帶繩易走位，成品實際上只有7成可用。」每部兒童口罩機可日產1至3萬個口罩，但試過3日情況穩定，只能日產1000個口罩。

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困難二：要人手包裝工資貴
鄭透露，成人錫紙袋包裝口罩可用機器包裝，但兒童口罩與包裝機器的輸送帶的闊度不同，故需要用人手包裝，「每晚25個包裝工人需要付640元工資，即1.6萬元，但每晚只能包裝約1.5至1.8萬個口罩，即每個口罩的包裝費已需約1元。」

他補充指，包裝費加上其他成本，每個兒童口罩的總成本為4.5元，現時以3元售出，賣出每個口罩都蝕錢，幸好成人口罩仍有些微利潤，賣4個成人口罩可幫補1個兒童口罩。

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困難三：優質熔噴布售價沒下調
有指內地熔噴布售價已大幅回落，有助降低口罩成本。不過，鄭承隆表示，售價下跌的只是標準較低的熔噴布，但供應BFE、PFE、VFE>99%的熔噴布廠不多，售價並沒有下調。「上星期於美國購入熔噴布，每噸55萬元、德國熔噴布每噸44萬元、內地熔噴布每噸49萬元。」

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記者：朱悅瀅

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