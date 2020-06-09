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【美股戰報】雞犬皆升要留神？　98%標指成份股升越50天綫

環球政經 19:00 2020/06/09

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截至周一，標普500指數已由3月23日低位反彈44%，創下自1993年以來，53個交易日內的最大漲幅，這輪升勢並非只有單一行業或股份帶動，整個指數內的成份股也有貢獻，現時已有98%標指成份股的股價已升超過50天平均綫，是1990年以來，標指有最多成份股股價超越50天平均綫。

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過去數周的板塊輪動，令一些受疫情影響最深的股份也隨大市上升，包括能源股、航空股及旅輪股等。但他們的升勢是否有基本面支持？今日便爆出美國第三大天然氣生產商、頁岩油開發商Chesapeake Energy在股價昨日爆升逾倍後，旋即傳出破產在即，令股價在延長交易時段下跌40%，實體經濟的陰霾仍未消除。

相關新聞: 【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

再者，以估值計算，現時標普500指數的預測市盈率已升至25倍，接近2000年網絡泡沫爆破前的水平，投資者宜謹慎而為。

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撰文 : 國際組

美股 市盈率 行業 標準普爾500指數 指數 航空 航空股 美國

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