美國監警機構指警員歧視 8歲黑人男童持棍玩耍被捕

美國有黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，全國各地有大規模示威，警暴及種族歧視問題也成為社會關注的議題。紐約市監察及處理警隊投訴的機構發表報告，調查過百宗過往針對警隊的投訴個案，指警方執法時種族歧視，包括曾拘捕手持棍玩耍的8歲黑人男童。

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美國紐約市民覆核投訴委員會（CCRB）周一（8日）發表報告，針對2018年1月至2019年6月的112宗投訴，其中64%的投訴人為黑人青年，近26%投訴人為拉美裔青年。

報告指出，29％的投訴個案内容屬實，提出部分警方因種族而對黑人青年有不當行為的例子：

2018年3月，一群8至14歲的黑人和拉美裔男童步行回家，有人從地面撿起木棍用作打球。但有8-10輛警車駛至附近時，警員下車要求男童靠牆及對他們搜身，未發現有武器下，警方仍以行為不當的罪名處理，將2名分別8歲及14歲的男童鎖上手銬，報告更指2名男童因而流淚。 另外，一名11歲黑人男童傍晚去找母親時，路上遇到一群認識的成年男子，向其中一人揮手打招呼。有便衣警員上前詢問男童年齡，其後向男童搜身。報告更指，現場有人表示警方不應對13歲以下的兒童搜身，但警方反駁指兒童身上也有機會有毒品。

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CCRB主席戴維（Fred Davie）發聲明表示，紐約青年在經歷弗洛伊德事件後率先呼籲改革城市，他也認為紐約警方應重新考慮如何保護青年、解決差別執法的問題，及承諾在有警員行為不當時重整紀律。

報告中更建議，紐約警方就使用武力記錄資料時，應同時記錄涉案人士的種族和年齡。紐約警方回應指，當局今年1月已啟動一項預防和應對青年犯罪的戰略計劃，又表示經詳細審查，紐約警方接受CCRB的每項建議，並正執行部分建議。

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責任編輯：何穎兒

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▲ 紐約市民覆核投訴委員會發表報告,證實該市警方執法時有針對黑人青年，包括曾拘捕手持棍玩耍的8歲黑人男童。（資料圖片）