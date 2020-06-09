【香港5G】車聯網、智慧醫療　料成5G在港打響頭炮項目

▲ 科技園電子、信息及通訊科技群組及智慧城市科技平台高級總監楊天寵（右）接受傳媒訪問時透露，園內Sensor Hub至今已培育約60間初創，涉及研發化學、環境、光學雷達等相關的傳感器。（圖左起：Arrow元器件業務亞太區科技工程副總裁尹俊民、中文大學網絡編碼研究所所長楊偉豪教授）

5G網絡今年4月正式推出，除改善打機、煲劇體驗外，到底商業潛力有多大？香港科技園公司今日起，連續3日夥全球技術解決方案公司艾睿電子（Arrow）、香港中文大學舉辦網上研討會，探討5G發展潛力。

科技園電子、信息及通訊科技群組及智慧城市科技平台高級總監楊天寵接受傳媒訪問時透露，5G應用將加快傳輸速度，而園區的Sensor Hub至今已培育約60間初創，涉及研發化學、環境、光學雷達等相關的傳感器。當記者問及，「港區國安法」對本地科創投資的影響，他表示，企業進駐程序一直「未停過審批」，未看到有投資急跌的跡象。

生產力局推5G測試平台 助港企研自動駕駛

5G的致勝關鍵在於擁有高速、低延遲，他預料，車聯網及智慧醫療，會是5G率先在港落地應用的項目。「科學園已開放小量地方，讓企業試行無人駕駛技術，包括中移動研發自動駕駛汽車，透過收集、分析數據來帶動改進；而本港醫療水平屬世界前列，具備良好基礎，揉合創新科技加以推動，相信能在合理的時間內，使5G的應用盡快落地。」

艾睿電子提供免費諮詢 助初創提升工程技術

Arrow於席上宣布，其位於科學園的開放式實驗室，將為本地科初公司提供免費諮詢，幫助優化邊緣端點或設備的電子系統架構設計，使5G網絡和AI技術盡快落地應用。

Arrow元器件業務亞太區科技工程副總裁尹俊民補充，5G除在一般消費類產品上應用，如VR、AR、觀看串流影片等外，在工業物聯網（IIoT）的應用上亦很廣，能讓「產品未被發掘的功能unlock」。

▲ Arrow於示範中，展示5G低延遲的優勢，能使電子產品內部自動運算時，與實時控制同步。（姚慧儀攝）

《施政報告》智慧城市發展藍圖中，智慧燈柱是重點項目之一，惟5G基站滲透率不足、禁區等因素影響，在數據的傳輸距離上，挑戰非常大。中文大學網絡編碼研究所所長楊偉豪教授稱，中大開發的全新網路編碼技術BATS，不僅數據轉輸速度更高，而且能夠有效增強5G的傳輸距離、縮短網絡延遲，完全顛覆過去數據傳輸的點對點概念。其技術現已於東九龍的智慧燈柱上完成配置，但實際應用最快須等到下半年，先要過區議會私隱安全疑慮一關。

【5G應用】5G建構及應用複雜 如何保安全？

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科技園、中大及Arrow將於6月9日至11日，共同舉辦「傳感器與5G技術革新」網上研討會，探討結合5G、AI、物聯網技術的機遇及挑戰，以推動本地工程及創科界採用新興科技。

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記者：姚慧儀