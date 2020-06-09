  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節】父親節食乜好？　Pepper Lunch下周推優惠套餐

商業 19:11 2020/06/09

分享：

Pepper Lunch由6月19日至6月21日，首次推出2款父親節限定的家庭套餐。（Pepper Lunch提供）

本月第三個星期日是父親節，今年受新冠肺炎疫情影響，都需要留在香港與家人慶祝節日。Pepper Lunch由6月19日至6月21日，首次推出2款父親節限定的家庭套餐，包括「全能爸爸套餐」和「超人爸爸套餐」，而隨餐更附送白蘭氏雞精及自家製心意卡。

父親節套餐優惠：
1. 全能爸爸套餐
餐品：
爆肌美國肉眼牛扒
熱血黑椒牛肉飯
超能煎蛋牛肉飯（兒童餐）
配：味噌湯三碗或杯裝飲品三杯

隨餐附送：
白蘭氏雞精一瓶
自家製心意卡一張
鐵板San玩具拼圖一份

Pepper Lunch Express售價：200元（原價217元）
Pepper Lunch餐廳售價：218元（原價248元）

2. 超人爸爸套餐
餐品：
爆肌美國肉眼牛扒
無敵特選三拼 (牛肉，漢堡扒，雞扒)
熱血黑椒牛肉飯
配：味噌湯三碗或杯裝飲品三杯

隨餐附送：
白蘭氏雞精一瓶
自家製心意卡一張

Pepper Lunch Express售價：232元（原價256元）
Pepper Lunch餐廳售價：249元（原價279元）

另外，凡於6月20日及21日的特定時段，分別於4間指定分店，包括元朗形點II分店、葵芳新都會廣場分店、九龍灣Megabox分店，及馬鞍山廣場分店，可提供免費即影即有拍照服務。

【父親節】節日優惠　將軍澳中心推六重優惠慶佳節

【疫市營商】疫下難以賺里數? 「亞洲萬里通」加推餐飲體驗和獎賞

【疫市開店】Zoff進駐美麗華廣場　推限定半價優惠兼送防花粉鏡

責任編輯：馬意文

相關文章

【旅遊寒冬】疫情有緩和　京都鐵道博物館15日重啟
今日
【旅遊寒冬】疫情有緩和　京都鐵道博物館15日重啟
【品牌有段故】國泰航空現經營危機　細看港首間民航公司發展
今日
【品牌有段故】國泰航空現經營危機　細看港首間民航公司發展
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
今日
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
【樂迷留意】久石讓12月再訪港　夥港樂合奏《魔女宅急便》及新作
今日
【樂迷留意】久石讓12月再訪港　夥港樂合奏《魔女宅急便》及新作
飲食資訊 疫情 牛肉 漢堡 父親節 飲品 餐廳 形點 YOHO Mall 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza MegaBox

上一篇文章

【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」

下一篇文章

【消費優惠】商場+品牌購物有何着數？　日日追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【疫市營商】Foodpanda建鬧市貨倉　轉攻網店生意
【疫市營商】Foodpanda建鬧市貨倉　轉攻網店生意
【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
【經濟起動】邱騰華：正研雙邊旅遊　海洋公園613重開兼書展7月如期舉行
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步