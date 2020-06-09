【父親節】父親節食乜好？　Pepper Lunch下周推優惠套餐

▲ Pepper Lunch由6月19日至6月21日，首次推出2款父親節限定的家庭套餐。（Pepper Lunch提供）

本月第三個星期日是父親節，今年受新冠肺炎疫情影響，都需要留在香港與家人慶祝節日。Pepper Lunch由6月19日至6月21日，首次推出2款父親節限定的家庭套餐，包括「全能爸爸套餐」和「超人爸爸套餐」，而隨餐更附送白蘭氏雞精及自家製心意卡。

父親節套餐優惠：

1. 全能爸爸套餐

餐品：

爆肌美國肉眼牛扒

熱血黑椒牛肉飯

超能煎蛋牛肉飯（兒童餐）

配：味噌湯三碗或杯裝飲品三杯

隨餐附送：

白蘭氏雞精一瓶

自家製心意卡一張

鐵板San玩具拼圖一份

Pepper Lunch Express售價：200元（原價217元）

Pepper Lunch餐廳售價：218元（原價248元）

2. 超人爸爸套餐

餐品：

爆肌美國肉眼牛扒

無敵特選三拼 (牛肉，漢堡扒，雞扒)

熱血黑椒牛肉飯

配：味噌湯三碗或杯裝飲品三杯

隨餐附送：

白蘭氏雞精一瓶

自家製心意卡一張

Pepper Lunch Express售價：232元（原價256元）

Pepper Lunch餐廳售價：249元（原價279元）

另外，凡於6月20日及21日的特定時段，分別於4間指定分店，包括元朗形點II分店、葵芳新都會廣場分店、九龍灣Megabox分店，及馬鞍山廣場分店，可提供免費即影即有拍照服務。

【父親節】節日優惠 將軍澳中心推六重優惠慶佳節

【疫市營商】疫下難以賺里數? 「亞洲萬里通」加推餐飲體驗和獎賞

【疫市開店】Zoff進駐美麗華廣場 推限定半價優惠兼送防花粉鏡

責任編輯：馬意文