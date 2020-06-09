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哈佛：病毒或於去年中首現武漢 衛星圖內有玄機

環球社會熱點 18:49 2020/06/09

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英國《衛報》報道，以哈佛大學醫學院為首的研究團隊發現，新冠肺炎病毒可能最早於去年8月已在武漢出現。

全球新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）確診人數突破700萬，各國對病毒起源的說法仍各執一詞，科學家正努力研究。英國《衛報》報道，以哈佛大學醫學院為首的研究團隊發現，新冠肺炎病毒可能最早於去年8月已在武漢出現；同時，團隊亦表明未發現相關數據和病毒出現的直接關係，故現階段僅屬猜測。

哈佛大學醫學院、波士頓大學公共衛生學院以及波士頓兒童醫院，通過分析醫院外停車場的衛生圖片，以及網絡搜尋引擎的數據，猜測新冠病毒可能最早在去年8月已在武漢出現。

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研究團隊分析自2018年1月至2020年4月的醫院停車場衛星圖片，發現在去年8月至發現疫情開始爆發的12月，錄得停車場的汽車數目飆升（“steep increase”）；在去年9、10月，有5至6間醫院的每日汽車流量達致頂峰。

武漢科技大學附屬天佑醫院停車場2018年10月（左）和2019年10月（右）的衛星圖片顯示，汽車流量較前一年同期大增。（哈佛大學圖片）

搜尋引擎數據方面，研究團隊發現，在今年初確診冠狀病毒病例上升的三周前，內地網站百度的搜尋引擎數據中，搜尋「咳嗽」和「腹瀉」次數大增。
研究團隊解釋，儘管咳嗽在流感季節常見，但腹瀉是新冠肺炎的特有症狀，因而猜測相關搜尋跟疫情在社區爆發有關。

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研究團隊發現，在去年8月，搜尋「腹瀉」的次數錄得飆升，有別於流感季節，故作出病毒或最早於去年8月在武漢出現的推斷。

目前相關研究仍在評審中，研究團隊亦承認，未有證據顯示醫院汽車流量和病毒出現有直接關係，有待其他進一步研究。

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記者：葉芷樺

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