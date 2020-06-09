【國泰供股】國泰大折讓供股不利小股東? 一文看懂為何供股集資最公平

國泰 （00293） 今次資本重組的重頭戲之一，為向全體股東抽水，建議以每持有11股供7股的比例供股，集資約117億港元。供股價為4.68元，較股份昨日收市價呈約47%大折讓。

大家可能會疑問，國泰以折讓要求股東供股? 對小股東又是否公平呢?

1）若不以折讓股供股，集資計劃隨時泡湯

上市公司供股，幾乎必定以折讓價進行。原因很簡單，若供股價沒有較大折讓，只要消息公布後市場視為利淡消息，股價便有機跌穿供股價。若股價跌穿供股價，除已承諾供持股比例供股的主要股東外，基本上便沒有股東願意出資供股，公司集資計劃便即時泡湯。

2）全體股東可參與免攤薄，較配股更公平

相對公司以折讓價向個別投資者配售集資，供股讓全體股東有公平參與認購機會，避免因向個別股東增新發股令股權遭攤薄，理論上是最公平的集資方法，亦更較機構投資者支持。

當然，不少散戶投資者會對公司供股感不快，原因是要為認購新股「撲水」，資金安排隨時大失預算。

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3）不參與供股，可出售供股權套現

股東供股權利，基本上可視為一項期權，股東可決定行使與否。這項供股權會在港交所 （00388） 上市交易，若股東決定不參與供股，可出售供股權套利，情況就如出售上市股票期權或衍生認股證（俗稱「窩輪」）。

4）滙豐、工中建行均曾供股

供股集資為上市公司常用集資方式之一，在2009年金融海嘯期間，滙豐 （00005） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及建行 （00939） 等散戶至愛高息股齊齊供股，不少散戶更要為多股齊供大費周章。

5）散戶參與供股，碎股問題難免

國泰今次以11供7比例供股，對持股量較低的散戶股東而言，難免涉及持有碎股問題。國泰每手交易單位為1,000股，一手股東只能供股認購77股，最少持13手才能認購1,001股，獲分1手之餘又多出1股，買賣碎股時加添困難。4）

撰文：劉德斌