【國泰供股】股神錯失航空股反彈浪　國泰股東前車可鑑？

▲ 股神巴菲特（Warren Buffett） 上月初清倉美國四大航空股，錯失航空股反彈浪潮。

新冠肺炎打擊全球航空業，多間航空公司陷財困，需要政府出手拯救。 股神巴菲特（Warren Buffett） 上月初清倉美國四大航空股，錯失航空股反彈浪潮。另一邊廂，市場密切關注國泰短期股價表現。

巴菲特在5月7日將倉內所持有的四大航空股（達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空）全數沽出。惟隨著美國逐漸開放經濟，航空股近期集體大漲。粗略估算，巴菲特因為早沽航空股已錯失近36億美元（約279億港元）。

股份 股神賣出股份 股神賣出價 周一收市價 達美航空 71,886,963股 19.19美元 39.97美元 美國航空 47,909,000股 9.04美元 20.31美元 西南航空 53,642,713股 23.87美元 40.59美元 聯合聯空 22,157,608股 19.92美元 48.69美元

就連美國總統特朗普也因此暗諷巴菲特。特朗普表示，他十分敬重巴菲特，認為他一生只做正確的事，但這種人偶爾會犯錯，他應該留住航空股，因為航空股最近大升了。

國泰中午公布，香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款。現有股東可以每11股供7股，供股價每股4.68元，較周一收市價折讓近47%。供股折讓幅度大，國泰股價短期壓力不輕。然而，供股折讓幅度大，可作為長線吸納機會。國泰會否像美國航空股急彈、國泰其他股東供不供股、股東會唔會像股神一樣錯失反彈浪，大家密切留意。

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編輯：吳敏芳