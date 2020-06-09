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貨幣發行委員會：疫情影響市場氣氛　港元外滙及銀行間交易續順暢有序

金融經濟 18:27 2020/06/09

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外滙基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會發布會議紀錄，港元外滙及銀行間交易在疫情期間續順暢有序。（路透社）

金管局發布外滙基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會會議紀錄。報告提到，在今年1月9日至4月16日期間，港滙在7.7506至7.7962區間上落，整體港元外滙及銀行同業市場交易在疫情期間繼續暢順有序運作。

報告期內，港滙在1月份偏強，部分來自新股集活動令港元需求增加，部分則由於農曆新年假期前後流動性收緊。而港滙在3月再度轉強、接近7.75強方兌換保證，則是版於港元短倉交易平倉、滬深港通資金流入、及季結資金需求帶動。

委員會：8輪辣招有助減樓價下行風險

即使期間新冠肺炎肆虐，並影響市場氣氛，但港元外滙及銀行同業市場交易繼續暢順有序。委員會認為，報告期內貨幣基礎仍然由外滙儲備提供十足支持，貨幣基礎的所有變動與外滙儲備的變動完全一致，符合貨幣發行局制度的原則。

委員會注意到一項研究，評估香港樓價在本地宏觀經濟及金融狀況可能轉差下，所面對的不同情況的變動。該研究指，金管局推出的8輪宏觀審慎監管措施有助遏抑過度槓桿及減低樓市的下行風險。

貨幣發行委員會在1998年8月成立，負責監察貨幣發行局制度的運作。貨幣發行委員會由金管局總裁擔任主席，其他成員包括市場專業人士、學者和金管局高層人員。

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