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投資基金公會：未見基金成員因「港區國安法」改變投資策略

金融經濟 18:48 2020/06/09

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《2025願景：香港基金管理行業的未來》調查訪問於去年11月至今年一月期間進行。　

香港投資基金公會主席李錦榮表示，目前未見基金公會成員因「港區國安法」而改變投資策略，他補充指，基金會員選擇資產配置會基於基金的目的，而不會因國安法而改變。他又認為，近期赴美上市的中概股有意回流香港作第二上市，而吸引資金流入香港市場。

畢馬威與香港投資基金公會（HKIFA）聯合調查報告指出，未來5年來自中國的總資產規模（AUM）將會大幅提升。調查指出，35%的基金公司認為，超過40億美元（約312億港元）的總資產規模將來自中國，不過僅2成的基金公司在大灣區設有投資戰略計劃。

調查報告指出，逾4成的基金公司表示，公司尚未有實質的大灣區投資戰略計劃，另有近4成的基金公司表示，將在未來12個月於大灣區進行投資戰略佈局。李錦榮表示，雖然基金公司認為未來的總資產規模來自中國，但目前基金公司仍靜待跨境理財通機制實行後，才進一步採取投資戰略方案。

報告又提到，環境、社會和企業管治（ESG）投資將會成為基金公司的新常態。逾3成的基金公司表示，未來5年將會提升增加ESG投資的比例至25%或以上。

《2025年願景：香港基金管理行業的未來》報告於去年11月至今年一月期間進行調查。

相關文章：星洲金管局：香港資金大舉流入　港官員：無走資　香港到底有沒有走資？

貝萊德︰ESG表現較佳企業 多數跑贏大市

基金 香港股票 香港投資基金公會 港區國安法 第二上市 中國概念股

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