  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 20:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為風波】特朗普一再打擊　華為「世界手機製造商第一」夢會否幻滅？

環球政經 18:45 2020/06/09

分享：

近兩年前，華為在接受CNBC採訪時清楚表達了其雄心壯志：希望2020年成為全球最大的智能手機製造商。惟自消費者業務CEO余承東（Richard Yu）在2018年底提出公司目標以來，美國對華為施加更大壓力，並試圖凍結其關鍵組件和軟件供應，此舉對華為的業務產生嚴重影響。

相關文章：【華為風波】傳滙豐憂慮英國若禁華為　該行在華或遭報復

相關文章：加拿大、英國建5G網絡　或棄用華為

華為近年已迅速崛起，成為全球第二大智能手機廠商。但儘管華為設法保持其全球排名第二的位置，但它專注於中國和其他新興市場，卻在全球一些重要地區失去了市場佔有率。在此過程中，其在全球崛起的目標受到損害。

去年5月，華為被美國列入「實體清單」的黑名單，該名單限制了美國公司與中國科技巨頭開展業務的能力。雖然華為已經設法解決一些組件問題，但不再被允許在其移動設備上使用Google Android操作系統。在國際市場上，很多消費者都是依賴Google的服務（例如Gmail，地圖及其搜索引擎），在中國以外的成熟市場中，缺少Google服務對打亂了其部署。

根據 國際數據資訊（IDC），在美國黑名單公佈之前，2019年第一季度，華為的全球市場佔有率為18.9％——它排在三星之後，僅次於蘋果。但隨著黑名單的影響，華為的市場佔有率在第四季度下降至15.2％，跌至僅次於蘋果的第三位。

其他文章：「無痕模式」被揭有痕 Google遭索償390億

其他文章：【中印關係】兩星期下載量逾百萬次　「移除中國APP」遭Google下架

2020年第一季度，華為再次獲得第二名，但其市場佔有率為17.8％，低於被列入黑名單之前的高位。

在去年被列入黑名單後，華為發布了自己的操作系統HarmonyOS，以彌補無法使用Android的缺點。 HarmonyOS系統內有華為自己的應用商店和其他服務，並已開始使用此軟件加載至其新設備。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

軟件 特朗普 智能手機 Android Gmail 華為 Google 中國 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事