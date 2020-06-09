【華為風波】特朗普一再打擊　華為「世界手機製造商第一」夢會否幻滅？

近兩年前，華為在接受CNBC採訪時清楚表達了其雄心壯志：希望2020年成為全球最大的智能手機製造商。惟自消費者業務CEO余承東（Richard Yu）在2018年底提出公司目標以來，美國對華為施加更大壓力，並試圖凍結其關鍵組件和軟件供應，此舉對華為的業務產生嚴重影響。

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華為近年已迅速崛起，成為全球第二大智能手機廠商。但儘管華為設法保持其全球排名第二的位置，但它專注於中國和其他新興市場，卻在全球一些重要地區失去了市場佔有率。在此過程中，其在全球崛起的目標受到損害。

去年5月，華為被美國列入「實體清單」的黑名單，該名單限制了美國公司與中國科技巨頭開展業務的能力。雖然華為已經設法解決一些組件問題，但不再被允許在其移動設備上使用Google Android操作系統。在國際市場上，很多消費者都是依賴Google的服務（例如Gmail，地圖及其搜索引擎），在中國以外的成熟市場中，缺少Google服務對打亂了其部署。

根據 國際數據資訊（IDC），在美國黑名單公佈之前，2019年第一季度，華為的全球市場佔有率為18.9％——它排在三星之後，僅次於蘋果。但隨著黑名單的影響，華為的市場佔有率在第四季度下降至15.2％，跌至僅次於蘋果的第三位。

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2020年第一季度，華為再次獲得第二名，但其市場佔有率為17.8％，低於被列入黑名單之前的高位。

在去年被列入黑名單後，華為發布了自己的操作系統HarmonyOS，以彌補無法使用Android的缺點。 HarmonyOS系統內有華為自己的應用商店和其他服務，並已開始使用此軟件加載至其新設備。

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