【澳洲升學】教育部對澳洲發留學預警 華春瑩：歧視華人層出不窮

▲ 中國教育部對澳洲發留學預警，提醒留學生謹慎選擇。中國近期接連針對澳洲出招，外交部發言人華春瑩曾稱，澳洲歧視華人事件層出不窮。

新型冠狀病毒來源爭議，加上澳洲反對港區國安法，中澳緊張關係升級之際，中國教育部對澳洲發出留學預警，以當地種族歧視嚴重為由，提醒留學生要謹慎選擇。外交部發言人華春瑩表示，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮。

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國家教育部周二發布留學預警，指海外新冠病毒疫情未受控，出國讀書、旅行存在風險，尤其澳洲在疫情期間，多次發生針對亞裔的歧視性事件，提醒廣大留學生做好風險評估，謹慎選擇是否到澳洲。

在北京，外交部發言人華春瑩周一在例行記者會上曾指，過去一段時間，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮，當地華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害，家庭財產遭破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇。

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她稱中國政府本着負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計畫，並奉勸澳洲當局正視問題，採取切實措施維護和保障在澳中國公民的安全和權益。

中國因不滿澳洲要求調查疫情來源，向澳洲出手，早前對澳洲大麥大加關稅。中國駐澳洲大使成競業曾暗示，會以經濟手段回敬澳洲，中國人民或因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。

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而澳洲對中國市場相當依賴，澳洲對中國的出口佔國內產量的比重達16%，教育方面，中國是澳洲最大留學生來源，每年多達60.8萬人，相關學費收入對當地高教界十分重要。

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責任編輯：文青青

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