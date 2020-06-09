【科技抗疫】Google Maps新增防疫提示功能　助保持社交距離

▲ Google日前就更新Google Maps的導航功能，加入更多與新型冠狀病毒疫情相關的資訊，提醒使用者適時改變路徑，確保健康安全。

新冠肺炎疫情稍見降溫，全球各地開始陸續解封，出門前或在旅途中能隨時得知特定火車站的擁擠程度等問題也變得相當重要。Google日前就更新Google Maps的導航功能，加入更多與新型冠狀病毒疫情相關的資訊，提醒使用者適時改變路徑，確保健康安全。

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當用戶查詢可能會受新冠肺炎疫情影響的公共交通路線時，Google Maps就會自動發出相關警報。例如：若當地政府要求民眾在公共交通工具上配戴口罩時，Google Maps將會向用戶作出提醒。而針對阿根廷、澳洲、比利時、巴西、哥倫比亞、法國、印度、墨西哥、荷蘭、西班牙、泰國、英國及美國等國家，Google Maps也會提供過境警報，並從當地的運輸處獲取訊息，並將此推送給用戶。

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此外，Google Maps也將向用戶發送行車警報，以通知用戶沿途的疫情檢查站及限制。當使用者想透過Google Maps導航前往鄰近醫院進行感染檢驗時，Google Maps也會同時提醒用戶確認檢測資格及設施準則，此功能將於本周開始率先在印尼、以色列、菲律賓、韓國及美國提供。

用戶只要在Google Maps搜尋車站，或是在地圖上輕觸所需車站，即可查看各大運輸站在不同時段的繁忙程度資訊，以便規劃旅程；如果已經在前往車站的路上，也可以查看即時資料，了解此刻的繁忙程度，並與平常的情況做比較。

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責任編輯：施雯雯